Filtrada la sinopsis completa de Vengadores: Doomsday con todos los detalles de la trama de principio a fin- MARVEL

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene previsto llegar a los cines el 18 de diciembre y no son pocas las filtraciones de la película que circulan por internet. Una de ellas, que pasó prácticamente desapercibida cundo comenzó a transitar por redes sociales hace meses, era una detallada sinopsis completa de la película. Ahora, lo que fue un simple rumor se ha convertido en noticia, con muchos fans dando esta sinopsis por cierta.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según señala el medio ComicBookMovie, el youtuber John Campea dotó de credibilidad a esta sinopsis filtrada cuando, en uno de sus vídeos, daba por cierta la información.

Por el momento, no hay nada confirmado de forma oficial y, según informa el medio, se han vuelto a rodar escenas de Doomsday que podrían haber modificado ciertos aspectos de la trama. Así, incluso en el caso de que lo que reza esta sinopsis fuera cierto, cabe la posibilidad de que determinadas escenas sean ahora distintas.

LA SINOPSIS FILTRADA DE VENGADORES: DOOMSDAY

Respecto a la sinopsis filtrada, esta explica con todo lujo de detalles la primera escena de la película, con Deadpool y Lobezno luchando contra el Spider-Man de Tobey Maguire en la realidad de este trepamuros. Lobezno cuenta con un dispositivo capaz de destruir este mundo que le ha entregado Bestia y que logra activar, con Deadpool consiguiendo regresar a su realidad y el Profesor X contemplando la destrucción del planeta.

En una línea temporal del pasado, Steve Rogers decide quedarse junto a Peggy y tienen un hijo, Jim. Loki aparece y se ofrece a llevarlos a la realidad de los Cuatro Fantásticos, donde se supone que estarán a salvo, y le deja una tarjeta para poder ponerse en contacto con él.

El Doctor Doom le habla a Míster Fantástico de las incursiones y descubren que hay alguien viviendo en su universo que no debería estar allí. Steve acepta viajar con ellos a la Tierra-616, donde convence a los héroes de su mundo de que ayuden a Doom a implementar su plan.

Según la sinopsis, en la película se produce una batalla entre los Vengadores y los X-Men. Además, Doom y Reed Richards tienen un plan para poner fin a las incursiones, colocando enormes cañones en distintos mundos. Pero Steve y Thor encuentran a Loki muerto y con el corazón arrancado, y es entonces cuando Capitán América planta cara a Doom y descubre el verdadero propósito del villano: modificar el universo a su manera mediante las incursiones para resucitar a su familia.

Doom lleva a Steve a su castillo en Latveria, donde están sus seguidores enmascarados. La presencia de Steve en la realidad de los Cuatro Fantásticos de alguna manera derivó en que Doom experimentara con las incursiones, llegando a desfigurarse su propia cara y a matar a su mujer y a su hijo por accidente. Para vengarse de Steve, asesina a su hijo Jim delante de él.

Los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos llegan a Latveria para la batalla final contra Doom, que adquirió los poderes de Loki al robarle el corazón y los usa para crear el planeta Battleworld.

¿ES REAL ESTA SINOPSIS FILTRADA DE DOOMSDAY?

Aunque esta extensa y detallada sinopsis podría ser completamente falsa, o bien podrían modificarse ciertos aspectos de la trama hasta el estreno de la película, no son pocos los que la dan la información por cierta.

Y es que no es algo nuevo que Marvel utilice las filtraciones como marketing pues, tal y como deja claro el millonario desempeño en taquilla de sus películas, estas filtraciones no afectan a la rentabilidad de sus proyectos sino, más bien, podría decirse que convierten a meros seguidores de la franquicia en fans atentos, además de aumentar la expectación en torno a los filmes. Habrá que esperar al 18 de diciembre para saber si estas filtraciones tienen o no algo de verdad.