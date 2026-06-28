Spider-Man: Brand New Day confirma la existencia de unos villanos de los X-Men en el UCM - MARVEL/SONY

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

El segundo tráiler de Spider-Man: Brand New Day está repleto de guiños y referencias ocultas para los fans más atentos. Entre los numerosos detalles que pasan desapercibidos a simple vista, se encuentra uno que parece confirmar la existencia en el UCM de un legendario equipo de villanos vinculado a los X-Men.

En torno al minuto 1:10 del tráiler aparece, durante apenas un instante, un recorte de periódico colocado en el tablón de investigación de Ned (Jacob Batalon). El artículo identifica a Carlos Rodríguez como el "prodigio latino del parkour", lo que despertó las sospechas de quienes creían que podía ser Spider-Man.

Ned parecía dejar a un lado la idea de que el joven fuese el trepamuros, dada la enorme cantidad de pruebas concluyentes que había en esa misma zona. Sin embargo, la presencia de Rodríguez en Spider-Man: Brand New Day podría ser mucho más importante de lo que parece, ya que apuntaría a la llegada al UCM de un histórico equipo de villanos vinculado a los X-Men.

¿La razón? En los cómics de Marvel, Rodríguez es uno de los integrantes de los Y-Men, un improvisado equipo de criminales que operaba desde la cerrada La Jolla Paintball Arena, en California. Este grupo apareció por primera vez en Jóvenes X-Men número 8, de 2008. Cuando el tatuador mutante Leon Núñez se endeudó con ellos, les ofreció la posibilidad de obtener superpoderes a través de sus tatuajes para saldar su deuda. Los de Rodríguez le permitían propinar golpes explosivos y generar un escudo de fuerza. Su hermano Julio podía disparar rayos ópticos dorados, mientras que los tatuajes de otros integrantes, como Cheetah, le otorgaban supervelocidad; a Aliento de Dragón, la capacidad de escupir fuego; y a Hand-Gun, la de disparar balas reales con los dedos.

LOS Y-MEN Y SU IMPORTANCIA EN EL FUTURO DEL UCM

La referencia a los Y-Men en el tablón de investigación de Ned en Spider-Man: Brand New Day apunta a que este tipo de bandas criminales ya podrían estar actuando en las sombras del UCM, una idea que encaja a la perfección con el tono más urbano y callejero de la película. Además, aunque Rodríguez no es un mutante de nacimiento, sino que adquirió sus poderes de Núñez, su inclusión refuerza una idea cada vez más presente: la aparición de individuos con poderes extraordinarios e inestables en las calles de Nueva York, lo que podría acabar propiciando en el futuro un encuentro con Peter Parker (Tom Holland).

Asimismo, el avance de Spider-Man 4 también dejaba varias pistas que apuntaban a que la identidad del misterioso personaje de Sadie Sink (Stranger Things) es, como muchos sospechan, Jean Grey, así como a que la organización Control de Daños es en realidad el verdadero enemigo en Brand New Day.