Lionel Messi conoce a Spider-Man en el nuevo clip de Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Holland vuelve a ponerse en la piel de Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, que llega a los cines el 29 de julio. Con motivo del Mundial de Fútbol que se celebra estos días, Sony ha lanzado un divertido clip promocional en el que el trepamuros conoce al astro argentino Lionel Messi y se balancea junto a él por las Calles de Nueva York.

"Sí, sí, ya lo sé. Va a ser una locura", dice Peter en una cafetería mientras habla por el móvil al inicio de este clip titulado ¿Quién será el siguiente? Instantes después, alguien entra en la cafetería y Parker mira atónito.

"No me lo puedo creer", afirma al ver que se trata de Messi. Acto seguido, Parker cuelga y se tropieza al intentar levantarse de su mesa para dirigirse a la leyenda del fútbol. "¡Eres Messi!", dice Peter. "Sí, chaval, ya lo sabe", responde el gerente de la cafetería y bazar.

SPIDER-MAN INVITA A MESSI A RECORRER NUEVA YORK BALANCEÁNDOSE POR LA CIUDAD CON SUS TELARAÑAS

"¿Qué haces aquí?", pregunta Parker, a lo que Lionel responde diciendo que está buscando a Spider-Man. Peter le pide que espere un momento y seguidamente regresa con su traje de trepamuros y lo invita a recorrer Nueva York balanceándose con sus telarañas.

El clip de Spider-Man junto al futbolista del Inter de Miami se lanzó el pasado viernes, justo antes del partido de Argentina contra Cabo Verde en el inicio de la fase eliminatoria, mientras el equipo de Lionel Scaloni continúa su camino para defender su título mundial.

Dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, Jon Bernthal como Frank Castle/El Castigador, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Marvin Jones III como Tombstone y Sadie Sink en un papel aún por revelar, pero se espera que sea Jean Grey. Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman completan el reparto.