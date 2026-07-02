Confirmada la duración final de Spider-Man: Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 29 de julio para abrir una nueva era en la vida de Peter Parker. Y, a la espera de su estreno, parece haberse filtrado ya la duración de la película dirigida por Destin Daniel Cretton, que apunta a convertirse en una de las más largas de toda la franquicia arácnida.

Según ha dejado caer @Cryptic4KQual en X, la duración final de Brand New Day será de 2 horas y 24 minutos. Es decir, un minuto menos que los 145 minutos que figuraban previamente en las webs de las cadenas Cineworld, en Londres, y Shaw Theatres, en Singapur, y cinco menos que los 150 minutos que AMC Theatres indicó posteriormente en su propia web.

De confirmarse la duración y salvo cambios de última hora, Spider-Man: Brand New Day se convertiría en la segunda película en solitario más larga del trepamuros dentro del UCM, solo por detrás de No Way Home, que hasta ahora sigue ostentando el récord con 2 horas y 28 minutos. Por el momento, la cinta dirigida por Jon Watts es también la película en solitario más extensa de la historia del trepamuros, además de la sexta más larga de todo el Universo Cinematográfico Marvel.

🕷️🎬 "SPIDER-MAN: BRAND NEW Day" has a reported final RUNTIME of 2 hours and 24 minutes.



(Source: @Cryptic4KQual) pic.twitter.com/b0DeDbi3Gq — ReppinBoy (@reppinboy) June 30, 2026

Estrenada en diciembre de 2021, No Way Home reunió al Spider-Man de Tom Holland con las versiones del personaje encarnadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield y alcanzó un metraje de 148 minutos. Las dos entregas anteriores de la saga protagonizada por Holland, Homecoming y Far From Home, se quedaron en 133 y 129 minutos, respectivamente.

Antes de la llegada del trepamuros del UCM, las películas más extensas del personaje en la gran pantalla fueron Spider-Man 3, dirigida por Sam Raimi, con 139 minutos, y The Amazing Spider-Man: El poder de Electro, de Marc Webb, que alcanzó los 142 minutos de duración.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY NECESITA UNA EXTENSA DURACIÓN

A juzgar por todo lo que parece abarcar la trama de Spider-Man: Brand New Day, no resulta sorprendente que la película esté llamada a convertirse en una de las más extensas de la historia del personaje.

Por un lado, los distintos avances del filme ya anticipaban que Peter tendrá que enfrentarse a varias amenazas al mismo tiempo mientras trata de recomponer su vida tras los acontecimientos de No Way Home, además de medirse de nuevo a Mac Gargan/El Escorpión (Michael Mando) y a otras nuevas amenazas.

Además, Brand New Day también contará con la presencia de Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) y el criminal conocido como Tombstone (Marvin Jones III), así como con un misterioso personaje interpretado por Sadie Sink que se espera sea Jean Grey. Con tantos frentes abiertos sobre la mesa, una duración de este tipo se antoja necesaria para que la película pueda desarrollar con cierto equilibrio todas sus tramas y dar espacio suficiente a los personajes.