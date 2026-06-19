Todas pistas del tráiler de Spider-Man: Brand New Day que confirman que Sadie Sink es Jean Grey

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

El nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day ya está aquí y varias de sus escenas apuntan a que la identidad del misterioso personaje de Sadie Sink (Stranger Things) es, como muchos sospechan, la poderosa mutante Jean Grey.

La primera y más contundente pista que apunta en ese sentido tiene lugar durante el segundo 58 del adelanto: una explosión de un poder que parece psquíquico o telequinético cuya onda expansiva se extiende por Manhattan.

Este efecto no ha pasado desapercibido entre los fans de Marvel, que rápidamente lo han asociado a la onda telepática que forma parte de los poderes mentales nivel Omega de Jean Grey en la serie de animación X-Men: Evolution.

First look at Sadie Sink’s character using her powers in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ pic.twitter.com/bUmmkZ5S1t — Marvel Updates (@marvel_updat3s) June 17, 2026

FUERZA ANTI-MUTANTE EN SPIDER-MAN 4

En otra escena, Bill (Tramell Tillman), cuya identidad como William Metzger confirman los subtítulos del avance, le revela a Spider-Man que es el único capaz de enfrentarse a una amenaza que nadie puede controlar ni ver y frente a la que es "inmune".

Esto va en sintonía con las declaraciones de Sink durante una entrevista el pasado enero, donde la actriz de Stranger Things adelantó de forma misteriosa que su personaje es el de "una chica con muchas caras".

Por otro lado, Bill Metzger, el personaje de Tillman en Brand New Day, es especialmente conocido en los cómics de Marvel como un villano de los X-Men al ser un prominente miembro de la milicia anti-mutante.

Este detalle ha alimentado la teoría de que el Departamento de Control de Daños sea el verdadero antagonista del filme ya que está a la caza de metahumanos... e incluso existe la posibilidad de que estén manipulando a Jean.

Especialmente si la organización está utilizando la tecnología de Stark que incautaron para crear robots centinelas para acabar con los mutantes.

TELEPATÍA Y CONTROL MENTAL

De hecho, las imágenes muestran también a una figura enigmática cambiando de apariencia y hablando con Peter Parker mediante telepatía, habilidades asociadas a Jean Grey.

En los cómics, incluso Charles Xavier, al que volverá a interpretar Patrick Stewart en Vengadores: Doomsday, intentaba contener sus poderes, y solo pudo hacerlo cuando era joven, implantando en ella bloqueos mentales.

Además, la figura encapuchada vista en el tráiler viste una sudadera en tonos verdes y beige, el mismo atuendo que Sadie Sink llevaba en las imágenes filtradas del rodaje, lo que ha reforzado aún más la idea de que se trate de Jean Grey.

Por último, no hay que olvidar que en otra escena el misterioso personaje de Sink controla a Bruce Banner y lo transforma en una versión más grande y salvaje de Hulk para enfrentarse a Spider-Man y dejarlo fuera de combate.

Es posible que Jean sea una activista mutante que vaya tras Banner tras enterarse de que ha estado investigando formas de suprimir el ADN mutante, lo que explicaría su presencia en Brand New Day.