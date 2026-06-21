Robert Downey Jr. Promete "cosas nuevas" y experimentales en su Doctor Doom de Vengadores: Doomsday - DISNEY

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. será Victor Von Doom en Vengadores: Doomsday. El actor ha abordado ahora su regreso al UCM en la ambiciosa producción de los hermanos Russo y ha confirmado que han "probado algunas cosas" con el personaje para ofrecer una versión diferente del villano.

"Gran parte del proceso ha consistido en... experimentar un poco", afirmó Downey Jr. a CBR. "Tuvimos momentos en los que dijimos: 'Vamos a cambiar esto' o 'Probemos otro enfoque'", añadió el actor.

"Pero al final hemos llegado a un resultado que creo que será más que satisfactorio. Y no tiene que ver tanto con cómo lo haya interpretado yo, sino con cómo está construida la historia y con los demás personajes", aseguró.

Downey Jr. también abordó las expectativas que los fans tienen depositadas en Doomsday y Secret Wars, especialmente tras el enorme éxito de las anteriores películas de los hermanos Russo en el UCM y después de una etapa marcada por las producciones de la Saga del Multiverso, considerada por muchos como decepcionante.

"Hay algo en Doomsday y lo que viene después que es, literalmente, la única respuesta a la pregunta de cómo evitar que estas películas parezcan una decepción después de Infinity War y Endgame. Y créeme, hemos trabajado duro durante mucho tiempo para conseguirlo", explicó.

"Soy un poco raro porque intento distanciarme lo máximo posible de una perspectiva subjetiva", argumentó el ganador del Oscar a mejor actor de reparto por Oppenheimer, de Christopher Nolan. "Intento pensar como los Russo, imaginar que estoy en la sala de guionistas y entender cómo encaja todo", continuó.

LAS ENORMES EXPECTATIVAS POR DOOMSDAY

"Pero al final hay unas expectativas enormes y mucho legado detrás de estas películas, así que acabo preguntándome: '¿Qué queda por hacer? ¿Qué no se ha hecho todavía de la mejor manera posible?'. Siempre estamos buscando esa oportunidad", sostuvo Downey Jr.

Por su parte, Joe Russo también quiso responder a la expectación de los fans revelando que Doomsday tendrá "muchas sorpresas". "Las apuestas siguen aumentando, pero la complejidad emocional siempre es la respuesta. Añadir complejidad emocional a cualquier historia la enriquece. Hace que la experiencia para el público sea más completa y también más sorprendente", explicó.

"Hay muchas sorpresas en esta película y creo que Doomsday es la más compleja emocionalmente de todas. Y, en muchos aspectos, la más madura", sentenció Russo.

"Robert y yo hemos tenido la suerte, como colaboradores, de poder repetir esta experiencia una y otra vez. Y, si todo sale bien, quizá podamos hacerlo dos veces más", añadió Joe Russo, entusiasmado por volver a trabajar con Downey Jr. Aunque lo más lógico es pensar que Russo se refiere a su trabajo en Doomsday y Secret Wars, sus palabras también han dado pie a especulaciones sobre una posible nueva colaboración con Downey Jr. en otros dos proyectos posteriores a ambas películas.