Filtración de Vengadores: Doomsday adelanta los poderes del Doctor Doom y el aspecto de Thor, Sam Wilson y más - MARVEL

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre. A la espera de que salga a la luz el tráiler completo de la película, el merchandising vuelve a hacer de las suyas y se han filtrado varias figuras de acción que adelantan el aspecto y los poderes que tendrán algunos de los protagonistas del filme, incluido su gran villano, el Doctor Doom de Robert Downey Jr.

Las figuras, de la marca Hasbro, incluyen dos variantes de Doom: una de mayor tamaño y otra más pequeña que, tal y como puede apreciarse, adelanta que el personaje de Downey Jr. lanzará ráfagas de energía rojas.

First look at Hasbro’s Doctor Doom, Captain America and Thor action figures for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



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Sam Wilson/Capitán América (Anthony Mackie) aparece con un traje azul similar al que portaba en Brave New World. Marvel continúa así alejándose del diseño blanco que el personaje luce en los cómics y en Falcon y el Soldado de Invierno.

Otra imagen ofrece un vistazo más de cerca a la figura de Thor (Chris Hemsworth), con sus característicos rayos amarillos y su casco. Además, también se ha filtrado el aspecto que tendrán otros legendarios personajes como la Cosa (Ebon Moss-Bachrach), la Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Bestia (Kelsey Grammer). Este último porta un cinturón con el icónico logo de los X-Men.

First look at Hasbro’s The Thing, Human Torch and Beast action figures for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



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Según señala ComicBookMovie.com, ahora que se han producido las primeras filtraciones de figuras de acción de Doomsday, cabe esperar que vayan saliendo a la luz otras más. Filtraciones que, apunta el medio, bien podrían no ser accidentales sino planeadas como parte de la promoción de la película.

En este sentido, asegura que ya circulan rumores sobre la filtración de una figura del Spider-Man de Tobey Maguire. Además, el medio se hace eco de una teoría que ha comenzado a aflorar en redes sociales: que Marvel presentará a un nuevo Profesor X en Secret Wars.