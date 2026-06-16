Chris Evans confirma su regreso en Secret Wars y los fans estallan por 'spoilear' el final de Vengadores: Doomsday - MARVEL
MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -
Todavía faltan más de seis meses para el estreno de Vengadores: Doomsday en cines, en la que Chris Evans retomará el papel de Steve Rogers. El actor ha confirmado, aparentemente en un vídeo, que también regresará en Secret Wars. La revelación no ha sido bien recibida por los fans del UCM, ya que supone saber de antemano que su personaje sobrevive a los acontecimientos de la entrega anterior, "como si nada".
"Me da la impresión de que quieres saber algún secreto de los Vengadores, que no puedo revelar, no puedo decir nada", dice Evans en un vídeo compartido por comicconmomsi en su Instagram con motivo del cumpleaños del actor. "¿Qué puedo contarte? Puedo decirte que... empezaré a trabajar en la siguiente dentro de un par de meses", añade.
"Estoy en la próxima. No puedo decirte cuánto, pero estoy en ella. Sé que es una nimiedad, pero es lo único que puedo hacer, ya sabes que las cosas con Marvel son muy estrictas", concluyó Evans. En este punto, se ha de recordar que la usuaria ya había publicado un audio donde presuntamente el actor insinuaba que, tras Doomsday, regresaría también como Rogers en Secret Wars.
EL DESCONTENTO GENERAL DE LOS FANS TRAS LA CONFIRMACIÓN DE EVANS
El hecho de que Evans haya confirmado su participación en Vengadores 6 no ha sentado nada bien a los fans marvelitas, que han expresado su malestar en redes.
"Chris soltando un spoiler de Doomsday así como si nada..." se queja un fan marvelita.
"Qué bien hacer spoilers de la próxima película de que no morirá, gracias, tío", añade otro, cargado de ironía sobre el destino de Rogers en Doomsday.
"¡NO MUEREEEE!", suelta un internauta con un meme.
"Así que eso le quita el interés a ese personaje", afirma un incondicional marvelita al respecto.
"Parece que está filtrando todos los secretos", argumenta otro.
"Joder, ¿podemos ver Vengadores: Doomsday antes de que esta noticia aparezca en nuestro muro?", se queja un seguidor marvelita.
"Sobrevivió a Doomsday", dice otro apenado.
No obstante, también hay quienes celebran la confirmación de su vuelta como Rogers en Secret Wars.
"Bienvenido de nuevo, capitán. Te echamos de menos", afirma un fan del UCM.
"Estoy súper emocionado, pero, por favor, no le arruinéis ese final perfecto, jejeje. Siempre se ha tomado muy en serio proteger el papel de Steve Rogers. Si los hermanos Russo le convencieron para que volviera tanto para Doomsday como para Secret Wars, el guion debe de ser absolutamente fenomenal", argumenta otro.
Pero otra buena parte del fandom se ha tomado la revelación de Evans como algo que ya se veía venir.
"Imagino que si traes de vuelta a Cap para una película, lo traerás de vuelta para la segunda mitad", sostiene un fan.
"Lo sabíamos. Este vídeo fue grabado hace meses", se jacta un usuario.
"Qué sorpresa...", suelta otro con un divertido meme.
"¿Es aquí donde fingimos sorprendernos?", expone un internauta.
"Dile a la fuente que lo pillamos cuando los Russo lo sacaron al escenario, jeje", explica otro incondicional, refiriéndose al momento en que Evans y Downey Jr. se reencontraron en la CinemaCon de Las Vegas.