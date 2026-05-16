Robert Downey Jr (Doctor Doom): Llamar "estrellas del futuro" a los influencers es "una absoluta estupidez" - CONTACTO

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. es una de las grandes estrellas de Hollywood y cuenta con una trayectoria cinematográfica realmente exitosa, Oscar y taquillazos incluidos. El actor ha calificado ahora de "absoluta estupidez" llamar "estrellas del futuro" a los creadores de contenido e 'influencers'.

"Hubo una época a finales de los 70 y principios de los 80, en la que, por muy arriesgado que fuera todo, se tenía la sensación de que la competencia no era tan dura como para ni siquiera intentar abrirse hueco", explicó Downey Jr. en Conversations for our Daughters. "En cambio, hoy en día la gente puede hacerse famosa sin hacer mucho más que grabarse con el móvil. No lo veo como algo malo. Simplemente creo que ahora es más difícil destacar como individuo", añadió el oscarizado actor de Oppenheimer.

"Espero que la mayor parte de los jóvenes de -llamémoslo simplemente Estados Unidos, por decir algo- digan: 'Sí, pero eso no va conmigo. Quiero hacer algo, voy a crear algo, quiero construir algo, quiero formarme y quiero tener más experiencia'", expuso el actor, que tras decir adiós a Iron Man regresará al Universo Marvel en Vengadores: Doomsday convertido en villano.

"De modo que, cualquiera que sea el resultado, no sea meramente algo propio de un 'influencer' que solo busca alimentar su ego", argumentó. "Cuando escucho a la gente decir: 'Oh, las estrellas del futuro serán los influencers', yo respondo: 'No sé en qué mundo vives, pero creo que eso es una auténtica tontería'", afirmó el actor que dará vida al Doctor Doom en Vengadores: Doomsday.

"Mi hijo, que ahora tiene 13 años, se metió un poco en todo este mundo de los 'influencers', y de repente es como: 'Oye, si te gusta cómo juego a este videojuego, ¿quieres hacerme un donativo?'. Y, en el fondo, acaba convirtiéndose casi en una religión", expuso Downey Jr.

A este respecto, el actor considera que, si bien muchos 'influencers' parecen unos charlatanes de la era de la información, otros a los que ha tenido la oportunidad de conocer "tienen los pies en la tierra", con unos "logros bastante interesantes". En cuanto a su propia relación con las redes sociales, Downey Jr., que tiene más de 58 millones de seguidores en Instagram, asegura que procura no enredarse demasiado en nada, porque no quiere acabar absorto en ello.

LOS INFLUENCERS Y SU CALCULADA PUESTA EN ESCENA

Asimismo, para el protagonista de franquicias como Iron Man o Sherlock Holmes, la espontaneidad de las redes sociales es, en realidad, una calculada puesta en escena que da a los fans una falsa ilusión sobre cómo es su día a día, por lo que prefiere trabajar con algo más pensado y preparado.

"Recuerdo que Jon Favreau, cuando presentamos el teaser de Iron Man en la Comic-Con en 2007, estaba tuiteando desde el escenario y yo veía al público... Esto es como el nuevo escenario, en el que la audiencia va a sentir que forma parte activa del proyecto. Vale, eso es en parte el nuevo panorama", sentenció Downey Jr.