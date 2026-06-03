Los hermanos Russo explican cómo Vengadores: Doomsday llevará al UCM de vuelta a la “fase cero” - GETTY FOR DISNEY Y MARVE

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. interpretará a Victor Von Doom en Vengadores: Doomsday, cinta en la que Chris Evans regresa al papel de Steve Rogers. Joe y Anthony Russo, sus directores, han revelado cómo la película llevará al UCM de vuelta a la "fase cero".

Los Russo anticiparon, durante su paso por el festival multimedia SXSW de Londres, qué pueden esperar los fans de Vengadores 5. "Ese constante cambio, transformación y capacidad de sorprender al público y reinventarse es emocionante, y creo que vais a ver muchos cambios con Doomsday", explicó Joe Russo en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

"Así que preparaos. Hoy hemos estado con Rob [Downey Jr.] y hablábamos precisamente de esta idea: hemos vuelto a la fase cero", añadió. "Esto es empezar de cero. Queremos asegurarnos de que todo el mundo sienta que esto no depende de nada del pasado", remarcó el director.

Con estas palabras, Joe Russo da a entender que la nueva entrega de la franquicia vengadora supondrá un nuevo comienzo para el UCM. Inicialmente, los realizadores no tenían intención de regresar al universo cinematográfico de Marvel tras Vengadores: Infinity War y su siguiente entrega, Endgame, pues estaban "exhaustos". Sin embargo, a Stephen McFeely, guionista de ambas películas, se le ocurrió una idea que reavivó su deseo de volver al Universo Cinematográfico de Marvel.

TODO UN ABANICO DE POSIBILIDADES

A pesar de que Anthony Russo se negó a revelar la idea en cuestión, ya que, según admitió, "es la base de Doomsday", esta les abrió de repente "un mundo de posibilidades" y vieron "un abanico de nuevas oportunidades".

Los directores ya estaban habituados a trabajar con grandes elencos y múltiples personajes, por lo que, al abordar la quinta entrega de los Vengadores, tanto ellos como McFeely y Michael Waldron eran conscientes de que debían encontrar el equilibrio necesario para que la película funcionara.

"Gran parte de eso tiene que ver con sutiles cambios de punto de vista a lo largo de la historia", explicó Joe Russo. Con el paso de los años, el UCM ha consolidado su base de incondicionales. Esto permite, tal y como destaca el realizador, que "cada uno de esos actores interpreta a uno de los personajes favoritos de alguien".

No obstante, esa es la razón por la que los Russo se aseguraron de explorar a cada uno de estos personajes "de forma adecuada" y no decepcionar a los espectadores.