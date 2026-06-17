Así será el traje de Doctor Doom (Robert Downey Jr) en Vengadores Doomsday - MARVEL COMICS

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Vengadores: Doomsday, el macroevento multiversal de Marvel Studios que enfrentará a más de una veintena de héroes contra el temible Doctor Doom de Robert Downey Jr. A poco más de seis meses del estreno, los hermanos Russo han vuelto a aumentar la expectación en torno al filme al asegurar que el atuendo del monarca de Latveria es su traje preferido de todas las películas de Marvel que han dirigido.

Según recoge Variety, durante una charla en el festival multimedia SXSW de Londres se le preguntó a los cineastas por el aspecto que lucirá Downey Jr. como Víctor Von Doom. Joe Russo se limitó inicialmente a alimentar el misterio apuntando que "tendréis que verlo", aunque Anthony Russo amplió ligeramente la respuesta. "Representa a Doom de una manera que el vestuario y el personaje encajan a la perfección", señaló.

Joe Russo explicó entonces que la filosofía con la que ambos suelen afrontar la adaptación de los cómics de Marvel al cine se basa en un equilibrio entre fidelidad y reinterpretación. "A menudo, lo que acaba siendo nuestra expresión en la película es aquello que más nos gusta de los cómics, pero también lo que es original de nuestra narrativa, lo que es completamente nuevo", indicó el realizador, que subrayó que "siempre consideramos que nuestro trabajo no es contaros una historia que ya habéis oído antes".

"Nunca hacemos una traslación directa de los cómics, siempre añadimos una experiencia nueva que aún no se ha escrito en términos de quiénes pueden ser estos personajes", sostuvo Joe Russo. En ese sentido, también reveló que la encarnación de Doom interpretada por Downey Jr. se mueve entre el respeto a las viñetas y una lectura propia dentro de la historia de Vengadores: Doomsday. "Diría que Doom alcanza ese punto de equilibrio entre ser muy específico y único para la historia original de esta película y plasmar lo más impresionante de Doom en los cómics", afirmó.

Más allá del diseño del villano, los Russo también sugirieron que Vengadores: Doomsday marcará un nuevo comienzo para el UCM. "Hemos vuelto a la fase cero, esto es empezar de cero. Queremos asegurarnos de que todo el mundo sienta que esto no depende de nada del pasado", desveló Joe Russo.

EL TRÁILER COMPLETO DE VENGADORES: DOOMSDAY

Algunas de esas incógnitas podrían despejarse con el lanzamiento del primer tráiler completo de Vengadores: Doomsday, un avance que ya fue exhibido durante la presentación de Disney en CinemaCon, pero que por el momento no se ha publicado en internet. Los avances de Doomsday que se han difundido públicamente hasta la fecha son los cuatro teasers dedicados, respectivamente, al regreso de Chris Evans como Steve Rogers, a Thor, los X Men y el encuentro entre los wakandianos y Los 4 Fantásticos.

Según las descripciones del tráiler, el metraje arranca con el letrero de la escuela de Xavier derribado ante la Mansión X, mientras Charles Xavier contempla un resplandor anómalo y advierte de que "algo se acerca". A continuación, el tráiler ofrece el primer vistazo a Víctor Von Doom, primero arrodillado y encorvado, y después incorporándose lentamente mientras habla con un marcado acento de Europa del Este. Tras el logo de Marvel Studios, el avance desplaza el foco a la antigua Torre de los Vengadores, donde confluyen los Nuevos Vengadores, es decir, los antiguos Thunderbolts; el equipo de héroes capitaneado por Sam Wilson; y Los 4 Fantásticos.

La pieza reserva su mayor carga dramática para Thor. Es el Dios del Trueno quien verbaliza la verdadera magnitud de la amenaza que supone Doctor Doom. "He luchado junto a muchos guerreros a lo largo de mi vida. Eran mucho más fuertes que todos nosotros juntos, y murieron. Murieron enfrentándose a enemigos y amenazas que me asustaban mucho menos que esta", advierte el personaje interpretado por Chris Hemsworth, que en el tráiler se lanza contra Doom con su Stormbreaker envuelto en rayos, pero el villano detiene el ataque con una sola mano y subraya una superioridad abrumadora.

El cierre del adelanto apuesta por el reencuentro entre dos de los Vengadores originales. Cuando Thor asume que "vamos a necesitar un milagro", una voz le responde "Eh, amigo". La deidad, incrédula, alcanza a decir "eso no es posible" antes de que Mjolnir salga de su mano y vuele hasta Steve Rogers. El Capitán América reaparece así con una imagen más cercana a la de Vengadores: Infinity War, con barba y el pelo más largo, aunque vestido de civil y no con su traje de héroe.