Filtrada una escena de Vengadores: Doomsday con Doctor Doom, los X-Men y un ejército de Centinelas - MARVEL/GETTY FOR DISNEY

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Tras los teasers de hace meses, y a la espera de que salga a la luz el tráiler completo de Vengadores: Doomsday, ya está circulando por Internet una escena filtrada de la película. La cinta, dirigida por Joe y Anthony Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre, promete acción a raudales con legendarios héroes de Marvel... y temibles villanos.

Aunque el vídeo tiene muy baja calidad y no cuenta con sonido, medios estadounidenses especializados como ComicBookMovie.com aseguran que no parece generado por inteligencia artificial, sino que todo apunta a que se trata de imágenes oficiales.

El clip, que se ha filtrado en X bastante pixelado, dura poco más de un minuto. Las imágenes arrancan con el enmascarado Doctor Doom de Robert Downey Jr. liderando a un ejército de Centinelas. Thor se prepara para la batalla empuñando su arma asgardiana Stormbreaker junto a Steve Rogers, que invoca el poderoso martillo Mjölnir.

Mientras los Centinelas emergen del suelo, los X-Men, los 4 Fantásticos, los Thunderbolts y los Vengadores liderados por Sam Wilson van poniéndose en guardia para hacerles frente. El clip concluye con Cíclope lanzando un rayo óptico mientras un Centinela dispara una potente ráfaga de energía.

Avengers Doomsday LEAKED SCENE WITH LESS WATERMARKS pic.twitter.com/q43P1s4AwZ — #WANTEDLEAKS (@WANTEDLEAK) June 14, 2026

VENGADORES: DOOMSDAY LLEGA A LOS CINES EL 18 DE DICIEMBRE

Aunque ya salieron a la luz cuatro teasers de Doomsday dedicados, respectivamente, a Steve Rogers, Thor, los X-Men y el encuentro entre los wakandianos y los 4 Fantásticos, los fans continúan a la espera de que Marvel desvele el tráiler completo de la película.

La cinta, en la que más de una veintena de héroes se enfrentarán en una descomunal batalla multiversal contra el temible Víctor Von Doom, aterrizará en las salas el 18 de diciembre dirigida por los hermanos Russo en su regreso al UCM tras Vengadores: Endgame.