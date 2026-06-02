Cuenta atrás para el tráiler de Vengadores Doomsday: Los Russo anuncian una sorpresa inminente

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre aterrizará en los cines Vengadores: Doomsday, con Robert Downey Jr. en el papel de Víctor Von Doom y Chris Evans retomando su rol de Steve Rogers. Después de lanzar hace escasos días una imagen de lo más críptica, sus directores, Joe y Anthony Russo, han anunciado una sorpresa inminente sobre la película.

Los Russo han lanzado en su Instagram una imagen del emblema del Doctor Doom. Una publicación que ha desatado un aluvión de rumores sobre la posibilidad de que se trate del primer tráiler completo del filme, despues de los teasers que se lanzaron hace meses.

"#DomLatveria, 4b Holywell Ln, Londres, EC2A 3ET. Empieza el 2 de junio a las 10:00 h y sorpresa a las 14:00 h", escribieron los directores de Vengadores 5, acompañando su publicación.

Ese mismo día, los hermanos Russo participarán en dos ponencias durante el festival multimedia SXSW de Londres. La primera, centrada en algunas de las producciones de AGBO, tendrá lugar a las 14:15 horas, según el horario local de Reino Unido (15:15 hora española), mientras que la segunda comenzará a las 15:45 horas, según el horario local (16:45 hora española), y abordará la creación de universos artísticos sin límites. Ya más tarde está prevista una proyección especial de Vengadores: Infinity War.

Curiosamente, el primer panel de los Russo coincide con la hora habitual elegida por Marvel Studios para lanzar sus tráileres. Es por ello por lo que muchos fans están convencidos de que lanzarán el primer tráiler de Doomsday.

No obstante, la dirección mencionada por los realizadores en su publicación pertenece a Flying Horse Coffee, en Shoreditch. Por lo tanto, existe la posibilidad de que en realidad se trate de algún tipo de evento promocional para los fans relacionado con la película. Otra opción igualmente plausible es que revelen un póster de Vengadores 5 o realicen algún anuncio oficial en vez de un avance, reservándose este as bajo la manga para la Comic-Con de este año, que se celebrará a finales de julio en San Diego, California.