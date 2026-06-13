Kevin Feige adelanta el estado de Ant-Man en Vengadores: Doomsday

Kevin Feige anticipa el nuevo e inesperado papel de Ant-Man en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Los fans del UCM anhelan el estreno de Avengers: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre. Kevin Feige ha sorprendido a todos al anticipar que Ant-Man desempeñará un nuevo e inesperado papel en la cinta dirigida por los hermanos Russo.

En un extenso reportaje de The Hollywood Reporter centrado en Paul Rudd, Feige adelantó que en Doomsday el actor será "más bien un veterano relacionándose con otros personajes más jóvenes". Las palabras del mandamás de Marvel sugieren que Scott Lang podría desempeñar un rol como mentor del equipo de jóvenes héroes del que forma parte su hija Cassie, los Campeones, lo cual, a su vez, es una situación nueva para el Vengador.

RUDD ERA PERFECTO PARA ANT-MAN

Por otro lado, al explicar por qué Rudd era perfecto para el papel de Ant-Man, Feige señaló que el actor reunía todas las cualidades necesarias para interpretar al personaje. "Necesitábamos a alguien que fuera un criminal, pero también alguien al que el público apoyara en todo momento, y ese es Paul. También es divertido, atractivo e increíblemente carismático", argumentó.

El actor, que interpretó por última vez al personaje en Ant-Man y la Avispa: Quantumania (2023), en cambio, explicó que lo que le atrajo de Lang fue el enfoque de Edgar Wright, pese a la salida del director original de Ant-Man, que terminó siendo dirigida por Peyton Reed (Di que sí). "Lo que pensé fue: 'Si esto funciona de verdad y la gente lo ve, quizá me ayude a financiar proyectos más pequeños e interesantes y pueda tener un poco más de control sobre lo que venga después'", afirmó Rudd. De hecho, interpretar a Scott Lang en el UCM lo catapultó a lo más alto del estrellato hollywoodiense.

No obstante, el intérprete también admitió que no todos los proyectos en los que ha participado fueron un éxito. Al ser abordado por su papel en la franquicia de Cazafantasmas, Rudd aseguró que, a veces, la vida consiste simplemente en acumular experiencias.

"Creo que Tina Fey lo expresó mejor cuando comentó que a veces haces algo, piensas que el guion es buenísimo y que funciona de verdad, y luego lo estás viendo y, de repente, aparecen los créditos y dices: 'Vaya, esto se ha desinflado'", explicó. "He estado en varias cosas que se han desinflado", sentenció a continuación Rudd.