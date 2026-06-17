Así inspiró Donald Trump a Magneto en Vengadores: Doomsday - FOX/CONTACTO

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Ian McKellen forma parte del extenso reparto de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre. El actor retoma en la cinta uno de sus más icónicos papeles, encarnando de nuevo al líder mutante Magneto y ha revelado una anécdota del rodaje, explicando cómo canalizó su furia hacia Donald Trump en el personaje.

Según recoge The Guardian, durante su reciente paso por el festival de cine Il Cinema in Piazza en Roma, el intérprete recordó que, en un momento dado de la producción, los hermanos Russo le indicaron que Magneto debía "destruir Nueva Jersey" haciendo uso de sus poderes.

Levantándose de su asiento para enfatizar su relato, McKellen señaló que los cineastas le dijeron "que pareciera más furioso: que pareciera que odiaba lo que estaba destruyendo". "Así que me quedé allí de pie y grité: '¡Mar-a-Lago!'", reveló, provocando vítores y aplausos entre la audiencia.

Ian McKellen on Magneto destroying New Jersey in ‘Avengers: Doomsday’



“[The Russo Bros told me to] make it look as if you hate what you’re destroying ... So I stood there and I shouted: ‘Mar-a-Lago!’” pic.twitter.com/9PKGn7vqxf — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 16, 2026

Mar-a-Lago es un exclusivo club privado situado en Palm Beach, Florida, y del que Trump es propietario desde 1985. El presidente de Estados Unidos visita el lugar con asiduidad e incluso ha llegado a celebrar allí reuniones con líderes internacionales.

MCKELLEN Y SU POSTURA HACIA DONALD TRUMP

El comentario de McKellen no pilla a nadie por sorpresa, ya que el actor se ha mostrado crítico con el presidente en el pasado. En 2017, durante su primer mandato, el actor lo acusó de no proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+ cuando la Casa Blanca no reconoció el mes del orgullo y derogó a Orden Ejecutiva sobre Igualdad Salarial y Lugares de Trabajo Seguros, algo que muchos opinaron que dejaría a la comunidad en un estado más vulnerable ante la discriminación.

"Es espantoso, totalmente innecesario y muy poco estadounidense. El movimiento por los derechos de los gais comenzó en Estados Unidos. Comenzó en San Francisco, comenzó en Stonewall, la ciudad donde Donald Trump nació y prosperó", declaró McKellen en una entrevista concedida a Variety por aquel entonces.

El actor expuso además que le costaba "seguirle el hilo al señor Trump". "No siempre entiendo lo que dice y, cuando lo entiendo, tengo que admitir después que me he equivocado porque ha cambiado de opinión o se ha retractado de lo que había dicho. Es muy malo comunicándose, al menos para mí. Sé más claro, Donald. Así podremos tomarte en serio", expresó.