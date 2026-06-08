Los 4 proyectos de Star Wars que llegarán tras The Mandalorian and Grogu

Los 4 proyectos de Star Wars que llegarán tras The Mandalorian y Grogu - LUCASFILM

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

El estreno The Mandalorian y Grogu no ha funcionado en cines tal y como se esperaba que lo hiciera una película de una saga tan potente como Star Wars. Sin embargo, la franquicia galáctica continúa expandiéndose con varios proyectos ya confirmados tanto para la gran como la pequeña pantalla. Pero, al margen del salto a los cines de Din Djarin y su inseparable Baby Yoda, a los fans de Star Wars les espera una nueva jornada de producciones.

En total, son cuatro las producciones en marcha, una de las cuales tiene previsto estrenarse este año, tras la película de Jon Favreau. Entre estas se encuentra una nueva película de la franquicia galáctica, prevista para 2027, y varias ficciones que regresarán a Disney+.

Estos son todos los proyectos de Star Wars que tienen confirmado su lanzamiento.

STAR WARS: STARFIGHTER

Shawn Levy llevará a la gran pantalla Star Wars: Starfighter. Una de las producciones que más interés y curiosidad despierta entre los fans, protagonizada por Ryan Gosling y Amy Adams, y con guion de Jonathan Tropper. La cinta tiene previsto estrenarse el 28 de mayo de 2027.

Hasta ahora no se sabe mucho sobre la película, tan solo que ambientará su trama unos cinco años después de El ascenso de Skywalker y Gosling dará vida a un piloto encargado de proteger a un joven, interpretado por Flynn Gray, frente a peligrosos enemigos.

AHSOKA TEMPORADA 2

Ahsoka regresará a Disney+ con una segunda y vibrante temporada en la que Rosario Dawson retomará su rol como la rebelde y experimentada Jedi. Los nuevos episodios de la ficción se estrenarán en 2027.

Esta nueva entrega de la serie, la única en imagen real actualmente en desarrollo, pondrá el foco en cómo la guerra entre la Nueva República y el Remanente Imperial se intensifica, mientras Ahsoka Tano, Sabine Wren, Shin Hati y Baylan Skoll, al que interpretará Rory McCann tras el fallecimiento de Ray Stevenson en mayo de 2023, permanecen atrapados en el lejano planeta Peridea.

STAR WARS VISIONS PRESENTA -c

La única producción de Star Wars con estreno previsto para 2026, tras The Mandalorian y Grogu, es Star Wars: Visions - El noveno Jedi. Se trata de una serie de anime independiente basada en el episodio El noveno Jedi de la primera temporada de Visions, cuya historia ya tuvo continuidad en el tercer capítulo de su tercera entrega.

MAUL - SEÑOR DE LAS SOMBRAS TEMPORADA 2

La temporada 1 de Star Wars: Maul - Señor de las sombras ha concluido su andadura en Disney+. Ambientada en los primeros años de la Era Imperial, poco después de la Orden 66 y el final de La remesa mala, su desenlace vio al zabrak dathomiriano gravemente herido después de su enfrentamiento con Darth Vader, quien acaba con la vida del Maestro Jedi Eeko-Dio Daki.

Así, su aprendiz, Devon Izara, busca vengarse y acaba aliándose con Maul en el último episodio. La segunda entrega ya está confirmada y en desarrollo, aunque Disney+ no ha anunciado fecha de estreno; los nuevos episodios de Maul - Señor de las sombras podrían aterrizar en 2027.