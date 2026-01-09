Tom Cruise ha rodado una batalla de espadas láser para Star Wars: Starfighter - LUCASFILM/PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Star Wars: Starfighter tiene previsto su llegada a los cines el 28 de mayo de 2027, con Ryan Gosling como protagonista. Shawn Levy, su director, ha confirmado que la cinta contará con un inesperado duelo de sables láser en el que estuvo implicada la estrella de la saga Misión: Imposible, Tom Cruise.

Según ha confesado Levy al New York Times, numerosas celebridades de Hollywood visitaron el rodaje de Star Wars: Starfighter. "La semana pasada estuvo aquí Steven Spielberg. Y ahora Tom Cruise lleva una cámara, arruinando sus preciosos zapatos", afirmó el cineasta, que se encontraba rodando una escena con sables láser en un estanque embarrado cuando recibió la visita de la estrella de la saga Misión Imposible.

Al parecer, el actor se dejó caer por el set con una entrada de lo más espectacular: en helicóptero, mientras su equipo reproducía el mítico tema de Misión: Imposible por los altavoces. El director de Deadpool y Lobezno bromeó entonces con que Cruise debía saltar sobre una de las cámaras.

"Tom Cruise estaba hasta los tobillos en barro y agua del estanque. Con una expresión de gran concentración, se inclinaba sobre una cámara digital, tratando de encuadrar la toma perfecta", expresó Levy.

"Cuando veáis la película, sabréis que parte de esa escena la rodó Tom. ¿A que es fantástico?", afirmó. Además, durante la entrevista, Levy también recordó que se blandieron sables de luz de atrezo por todo el set.

Levy ya aseguró el pasado abril, durante la Star Wars Celebration, que la cinta representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", aclaró entonces.

Ambientada unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, es decir, poco después de la derrota de Palpatine y la Primera Orden, y con Rey presumiblemente tratando de reconstruir la Primera Orden, lo poco que se sabía de Star Wars: Starfighter es que Gosling dará vida a un piloto encargado de proteger a un joven, interpretado por Flynn Gray, frente a peligrosos enemigos.

No obstante, los últimos rumores indicaban que este chico era sensible a la Fuerza. "Su madre es interpretada, como ya hemos dicho, por Amy Adams. Ella parece ser una Jedi. Gosling no es un Jedi, pero está ayudando a su sobrino a escapar de dos malvados villanos que lo persiguen por las estrellas. Tiene una misión que le ha encomendado Adams", soltó John Rocha en The Hot Mic, el pasado septiembre, acerca de la trama de Starfighter.

Dirigida por Levy a partir de un guion de Jonathan Tropper, Star Wars: Starfighter también contará en su reparto con Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre y Amy Adams, entre otros.