El genial cameo de Martin Scorsese en The Mandalorian and Grogu y simbolismo cinéfilo, explicado - DISNEY/CONTACTO

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

The Mandalorian and Grogu, la primera película de Star Wars en llegar a los cines en siete años, cuenta con un curioso cameo que puede haber pasado desapercibido para muchos. Y es que, en la versión original, el legendario cineasta Martin Scorsese pone voz a un personaje particularmente entrañable que enlaza tanto con su filmografía como con una entrega anterior de la franquicia.

El personaje en cuestión, al que ya se había podido ver en un adelanto (y ya entonces muchos habían relacionado con el oscarizado director) es un pequeño alienígena de raza ardennia que destaca por sus cuatro brazos y sus pobladas cejas, al que Din Djarin acude al principio del filme en busca de información.

La criatura, que se encuentra cocinando en un puesto de comida ambulante, se muestra inicialmente dispuesta a colaborar por el precio adecuado, pero cuando el mandaloriano pregunta por un Hutt, enseguida cambia de parecer. Con un marcado acento neoyorquino, el alienígena advierte a Mando de las letales consecuencias de ser un soplón en el mundo criminal.

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Martin Scorsese joins The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/6pytrpKzYH — Star Wars (@starwars) February 17, 2026

LOS GUIÑOS EN EL NOMBRE DEL PERSONAJE: HUGO DURANT

La presencia del personaje se limita a un par de escenas, pero esconde más guiños de los que podría parecer a simple vista, por ejemplo, en su nombre. Aunque no se menciona durante el filme, este se revela en los créditos finales, que reconocen a Scorsese como miembro del reparto en el papel de Hugo Durant.

Según hace notar ComicBook, el nombre de pila del personaje, Hugo, probablemente está inspirado en el filme de 2011 de Scorsese, La invención de Hugo. En cuanto al apellido, Durant, no es la primera vez que aparece en la franquicia intergaláctica, pues ya en Han Solo: Una historia de Star Wars había un ardenniano llamado Rio Durant, al que puso voz precisamente John Favreau.

Favreau, que dirige The Mandalorian and Grogu, aseguró que la coincidencia era intencionada. "Les di a nuestros personajes el mismo apellido. Así que, en teoría, nuestros personajes están emparentados", expresó en una entrevista concedida a Fandango, en la que también alabó las dotes de improvisación de Scorsese.

OTRAS CONEXIONES CON EL CINE DE SCORSESE (Y FAVREAU)

Por otro lado, se pueden ver conexiones más sutiles todavía en la breve aparición de Hugo Durant, que relacionan a su personaje no solo con Scorsese sino también con el propio Favreau. Así, el planeta en el que vive el alienígena recuerda a una ciudad de gánsteres de los años 20, evocando un paisaje que bien podría estar habitado por los personajes de Taxi Driver, Malas calles o ¡Jo, qué noche! en vez de por pequeños seres de cuatro brazos.

Además, el hecho de que Hugo sea cocinero en un puesto de comida ambulante establece un paralelismo curioso entre este personaje y el que encarnó Favreau en su cinta de 2014, Chef. De hecho, incluso la forma de preparar un sándwich de ambos es similar.