Un personaje de Star Wars se cuela en el cartel de Supergirl - WARNER/LUCASFILM

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Falta poco más de un mes para que Supergirl aterrice en las salas. A la espera de su estreno el 26 de junio, DC Studios ha lanzado además de un nuevo tráiler de la película protagonizada por Milly Alcock y un póster que ha dejado totalmente confundidos a los fans del DCU. ¿La razón? La aparición de un personaje cuyo diseño se asemeja al de un alien de Star Wars: Los últimos Jedi.

Como puede apreciarse en esta ilustración a cargo de Bilquis Evely, dibujante del cómic de Tom King, Supergirl: Woman of Tomorrow, en el cual se inspira la película, junto a Kara se encuentra Ruthye Marye Knoll y otras figuras alienígenas.

Sin embargo, una en particular ha captado el interés de los fans del DCU... y también de los de la saga Star Wars.

New Supergirl artwork by Bilquis Evely for the movie pic.twitter.com/HObIOqhUAo — DCU Brief (@DCUBrief) June 2, 2026

En la parte superior de la imagen, sobresaliendo tras Supergirl y Knoll, se encuentra un alienígena al que rápidamente han identificado como Lexo Sooger.

LEXO SOOGER

Sooger es un Dor Namethiano que creció en las fosas de esclavos de Askkto-Fen IV, atendiendo a los esclavos de combate en los baños de vapor hasta que un comerciante, viendo su potencial como masajista, decidió comprarlo. El personaje apareció brevemente en Los últimos Jedi durante la secuencia de Canto Bight.

Okay I’m seriously quite confused what is Lexo Sooger, an alien from Canto Bight, doing on this official Supergirl poster??? https://t.co/G1ZdnEryyJ pic.twitter.com/XdzDXGyXOB — Dan Star Wars Centralized 🟢 (@SCentralized) June 3, 2026

Sin embargo, ¿es fruto de la casualidad? Curiosamente, hay un alienígena en Supergirl cuyo aspecto es casi idéntico al de Sooger. Por tanto, todo apunta a que se trataría de una simple confusión por parte de Evely, quien habría utilizado una referencia equivocada para esta ilustración de la película.

There’s a very similar creature design and it looks like Bilquis just got the wrong reference somehow pic.twitter.com/cjZpPjdvMG — anim.af (@af_anim) June 3, 2026

No obstante, hay quienes están convencidos de que recurrió a la inteligencia artificial. En todo caso, por ahora ni Evely ni DC Studios se han pronunciado al respecto.

Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Alcock, Supergirl también cuenta con el regreso de David Corenswet como Superman. Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo, Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Emily Beecham y David Krumholtz como los padres de Kara completan el elenco de la película.