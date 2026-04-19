Star Wars revela al fin por qué Darth Maul tiene un sable láser de doble hoja - LUCASFILM

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

Star Wars: Maul - Señor de las sombras continúa ofreciendo sorprendentes revelaciones a medida que avanzan sus episodios. La serie ha resuelto ahora una de las cuestiones más intrigantes sobre el Lord Sith: cómo obtuvo su espada láser de doble hoja.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Los capítulos tres y cuatro de la serie centrada en Darth Maul revelan por fin cómo el temible Sith consiguió esta inusual y sofisticada arma de doble filo, que ya empuñaba desde su debut en el Episodio I: La amenaza fantasma. En ellos, el zabrak dathomiriano hace gala de sus habilidades manejando su letal sable láser, y también se descubre que es obra de los Sith.

De hecho, fue adoptado por los Jedi durante la Era de la Alta República, una época en la que intentaban reflejar su personalidad e individualidad en sus espadas láser. Así, mientras Orla Jareni utilizaba una cuya forma se asemejaba a una navaja, Keeve Trennis -quien acabaría abandonando la Orden- también empuñaba un sable de doble hoja, aunque los Jedi no llegaron a comprender realmente su funcionalidad.

EL PROPÓSITO DEL DOBLE SABLE LÁSER DE MAUL

El motivo por el que Darth Maul utiliza un sable láser de doble hoja ya se insinuaba al final de La amenaza fantasma, cuando lo activa por primera vez, y queda confirmado en la serie de Star Wars durante su duelo con el Maestro Eeko-Dio Daki y su padawan Devon Izara. Este tipo de arma le permite mantener un equilibrio perfecto entre defensa y ataque: mientras una hoja le sirve para protegerse, la otra la emplea para presionar y atacar a sus oponentes.

Además, este tipo de arma le permite crear un amplio perímetro de defensa, extremadamente difícil de penetrar, lo que convierte al villano dathomiriano en un combatiente formidable y letal. Pero también se ha de recordar que Palpatine adiestró a Maul para transformarlo en un asesino más que en un aprendiz.

Su plan era que Maul actuara desde las sombras en la antesala de las Guerras Clon, eliminando a maestros y padawan cuando estuvieran de misión. Qui-Gon Jinn fue su primer objetivo y, en este sentido, la doble hoja del Lord Sith resultaba ideal para enfrentarse a los Jedi y sus padawans al mismo tiempo.

Es por esa razón que Maul no activó la segunda hoja cuando ataca a Qui-Gon en Tatooine. En ese instante, el Maestro Jedi estaba solo, por lo que el villano se enfrentaba a él en un duelo de espadas láser convencional. Sin embargo, cuando se bate de nuevo con el Jedi en Naboo y este está acompañado de Obi-Wan, activa los dos lados de su sable, al igual que ha hecho con Daki e Izara en la serie de Star Wars.

De este modo, se da a entender que el sable láser de Maul en Señor de las sombras sirve al propósito de su portador: enfrentarse a los Jedi y sus padawan cuando están realizando misiones. Esto también explica por qué los temibles Inquisidores utilizan una variante de esta arma tan letal, alimentada por dos cristales kyber -uno en cada extremo- y lo devastadora que puede llegar a ser en manos del zabrak dathomiriano.