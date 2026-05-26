A Disney no le preocupa la taquilla de The Mandalorian and Grogu: Tiene otro plan para Star Wars - LUCASFILM

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Tras recaudar unos 165 millones de dólares en todo el mundo en su estreno, The Mandalorian and Grogu ha devuelto Star Wars a la gran pantalla con el peor debut cinematográfico de la saga en la era Disney. Unas cifras que no parecen inquietar al estudio, que considera que el verdadero negocio del filme no está en las salas de cine, sino en Disney+, los parques temáticos y el merchandising de Baby Yoda.

Según recoge The Hollywood Reporter, fuentes cercanas a Disney sostienen que medir el éxito de la película por su taquilla no refleja el gran beneficio que el estudio espera obtener a través de otras áreas. "El impacto que tendrá en Disney+ es críticamente importante para nosotros. No solo acabará en la plataforma y podría conseguir decenas de millones de horas de visualizaciones, sino que tendrá impacto en las temporadas de The Mandalorian", asegura un ejecutivo anónimo de Disney. "Y lo que también estamos viendo es que ya está ayudando no solo a The Mandalorian, sino a todo el catálogo de Star Wars", añade.

The Mandalorian, la serie estrenada en Disney+ en 2019, ha generado más de 1.000 millones de dólares en ventas de merchandising y ha convertido a Grogu en uno de los grandes fenómenos comerciales de Star Wars. Por ello, Disney defiende que The Mandalorian and Grogu es una pieza de una maquinaria comercial mucho más amplia donde entran juguetes, productos derivados, suscripciones a Disney+, nuevos visionados en la plataforma, vídeo bajo demanda premium, atracciones en los parques Disney...

De hecho, Disney parecía contar con ese escenario desde el principio. Una fuente anónima del sector de la exhibición cinematográfica sostiene que "nadie esperaba que The Mandalorian and Grogu fuera un éxito rotundo, está cumpliendo con nuestras expectativas moderadas". Una lectura que encaja con la estrategia del estudio, más pendiente del efecto del largometraje en Disney+, los parques temáticos y el merchandising que de convertirlo en un fenómeno puramente taquillero.

THE MANDALORIAN AND GROGU MARCA EL PEOR ARRANQUE EN CINES DE STAR WARS EN LA ERA DISNEY

La película dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal ha liderado la taquilla norteamericana y mundial en su estreno, pero su irrupción en cartelera supone al mismo tiempo el peor debut cinematográfico de Star Wars desde que Disney adquirió Lucasfilm. Las cifras del filme quedan por debajo de todos los lanzamientos en cines de Star Wars bajo el paraguas de Disney, incluida Han Solo: Una historia de Star Wars, la película que hasta ahora marca el mayor tropiezo comercial de la saga en esta etapa.

Protagonizado por Alden Ehrenreich, el spin-off de 2018 centrado en el joven contrabandista recaudó en su estreno unos 171 millones de dólares en todo el mundo frente a los 165 millones de The Mandalorian and Grogu. La película terminó su recorrido en salas con 392,9 millones de dólares en todo el mundo, una cifra insuficiente para su presupuesto de 275 millones y que podría anticipar el techo comercial de The Mandalorian and Grogu en taquilla.

Pero el mandaloriano juega con otras reglas más allá de su gran impacto comercial fuera de las salas de cine. Su presupuesto es de unos 165 millones de dólares, una cifra inferior a la de anteriores entregas cinematográficas de Star Wars bajo el paraguas de Disney. A ello habría que sumar una campaña de marketing de al menos 100 millones de dólares, por lo que fuentes cercanas a Disney indican que The Mandalorian and Grogu empezará a ser rentable en taquilla cuando alcance entre 500 y 600 millones.

STAR WARS VOLVERÁ A LOS CINES CON RYAN GOSLING

Más allá de su recorrido comercial en las próximas semanas, Disney parece mirar ya a la siguiente cita de la franquicia en cines: el 28 de mayo de 2027 llegará a la gran pantalla Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, a los que según las últimas informaciones los encarnarán Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.

"Ya hemos terminado de rodar Starfighter y ahora se está montando. Sin duda tenemos un plan sobre lo que vamos a hacer después con la franquicia. Estamos metidos de lleno en ello. Ha sido un plan en marcha desde hace tiempo", afirma otra fuente de Disney citada por The Hollywood Reporter.