La temporada 2 de Ahsoka se retrasa y rompe una racha de 7 años para Star Wars

Archivo - Los dos agujeros de guion de Ahsoka que ponen en peligro el timeline de Star Wars - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Ahsoka finalmente no llegará en 2026. Aunque Disney y Lucasfilm situaron el regreso de la serie protagonizada por Rosario Dawson en algún punto de este año, la nueva tanda de episodios se estrenará ahora a comienzos de 2027, unos 3 años y medio después de la primera entrega y coincidiendo con el 50.º aniversario de Star Wars.

Confirmado por la propia Dawson durante la presentación de Disney Upfront, donde Lucasfilm proyectó en privado un avance y varias imágenes del rodaje de la nueva entrega, el retraso implica que 2026 será el primer año desde 2019 en el que Star Wars no estrenará una serie en imagen real. Desde el debut de The Mandalorian aquel año, la franquicia había mantenido una presencia anual en Disney+ de producciones en imagen real con El libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, The Acolyte y Skeleton Crew.

"Puedo decir que esta temporada las batallas son más grandes y lo que está en juego es todavía mayor. Estamos deseando que lo veáis", ha asegurado la actriz sobre la segunda temporada de Ashoka, cuyas imágenes proyectadas durante el evento incluían combates con sables de luz y batallas espaciales, además de los regresos de Dawson como Ahsoka Tano, Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Lars Mikkelsen como el Gran Almirante Thrawn, Eman Esfandi como Ezra Bridger, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla y Hayden Christensen como Anakin Skywalker.

Ahsoka Tano, personaje presentado en animación en Star Wars: The Clone Wars, debutó en imagen real en la segunda temporada de The Mandalorian. Desde entonces, la antigua padawan de Anakin Skywalker se ha consolidado como una figura esencial del llamado Mandoverso, el entramado narrativo vinculado a Din Djarin, Grogu y la Nueva República que saltará a la gran pantalla el 21 de mayo con The Mandalorian y Grogu.