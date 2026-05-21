Matt Damon sustituye a Ryan Gosling en lo nuevo de los Daniels (Todo a la vez en todas partes) - NETFLIX-JENNIFER BLOC-ZUMA PRESS-CONTACTOPHOTO

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Matt Damon se encuentra en conversaciones para formar parte del elenco de la nueva película del dúo conocido como los Daniels, formado por Daniel Kwan y Daniel Scheinert y responsable de la oscarizada Todo a la vez en todas partes, que en 2023 se hacía con siete estatuillas, incluyendo los galardones a mejor película y mejor dirección. El actor se sumaría al proyecto en un papel que en principio iba a recaer en Ryan Gosling.

Según informa The Hollywood Reporter, los cineastas llevan tres años trabajando en la nueva cinta, de la que hasta hace poco no se sabía casi nada y al fin se han revelado algunos detalles. Así, se ha dado a conocer que la trama girará en torno al calentamiento global, los viajes en el tiempo y un posible giro relacionado con superhéroes y que habrá dos líneas temporales, una ambientada en los años 80 y otra, en la actualidad.

Los protagonistas, al menos los de la trama del pasado, serán adolescentes y se dice que los Daniels llevan buscando a los indicados desde 2024 (antes de posponer la producción un par de veces), aunque se desconoce si ya han hecho su elección.

LOS MOTIVOS TRAS LA SALIDA DE RYAN GOSLING

En principio, los directores habían pensado en Gosling para dar vida a uno de los padres de los adolescentes, un papel que, a pesar de ser importante, no dejaba de ser secundario. Según señala el medio estadounidense, tras aceptar inicialmente, el actor pidió luego cambios en el guion para que su personaje tuviese mayor relevancia y aunque los Daniels no estaban necesariamente en desacuerdo, el proyecto no podía retrasarse más.

Habiendo recibido una desgravación fiscal de California, la cinta tenía que comenzar su rodaje a finales de verano o principios de otoño y no había tiempo para las revisiones de guion que requería la petición de Gosling.

Tras la salida del intérprete, el dúo de realizadores se planteó momentáneamente contar con Jack Black, pero acabó decidiéndose por Damon. La cinta cuenta con el respaldo de Universal, estudio con el que el actor ha colaborado numerosas veces, incluyendo la saga Bourne y, más recientemente, La Odisea de Christopher Nolan.