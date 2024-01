Star Wars: Malas noticias para la temporada 2 de Ahsoka

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Dave Filoni está preparando una película de Star Wars que conectará directamente con los acontecimientos de Ahsoka, así que los fans sin duda volverán a ver al personaje de Rosario Dawson. Sin embargo, parece que será en otros proyectos, ya que no hay planes para una segunda temporada de la ficción.

En una entrevista con el podcast Dagobah Dispatch, a Dawson le preguntaron si estaba en negociaciones para una nueva entrega. "No. Se supone que pronto tendremos una cena con todo el elenco, lo cual será muy agradable, porque no los he visto a todos. Me sentí muy celosa al ver a todos en algunas convenciones recientemente, en las que no pude estar", declaró.

Aunque las huelgas de guionistas y actores de Hollywood ya han llegado a su fin, las resoluciones se pactaron a finales de 2023, y la temporada navideña también afectó a las negociaciones entre cineastas y estudios sobre proyectos futuros. Ahora que ha empezado 2024, es posible que los estudios y cineastas reanuden las negociaciones, incluyendo las pertinentes al futuro de Ahsoka.

Al margen de Ahsoka, hay varios proyectos de Star Wars en el horizonte. Ya se sabe que hay una nueva entrega de Andor en camino, aunque no tiene fecha de lanzamiento, y este año también se lanzarán las nuevas series The Acolyte y Skeleton Crew.

Mientras que The Acolyte será la primera incursión de imagen real en la era de la Alta República, Skeleton Crew se desarrollará al mismo tiempo que Ahsoka, The Mandalorian y El libro de Boba Fett. En cuanto a la gran pantalla, además de la cinta de Filoni, también están en marcha una película dirigida por Taika Waititi, un filme protagonizado por Rey (Daisy Ridley), un largometraje dirigido por James Mangold, una película dirigida por Shawn Levy, una nueva trilogía a las órdenes de Rian Johnson y una producción centrada en Lando Calrissian.