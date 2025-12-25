Un doble de acción de Hollywood acusa a los creadores de Star Wars: Visions de plagio - LUCASFILM

MADRID, 25 Dic. (CulturaOcio) -

El doble y especialista de escenas de acción de Hollywood Lorenz Hideyoshi ha acusado a los creadores de Star Wars: Visions de plagio, concretamente por plagiar la coreografía en las secuencias de lucha de su fan film de 2019, Dark Jedi, en uno de los episodios de la serie de animación.

"Lo de arriba es de mi fan film de Star Wars, 'Dark Jedi' (2019). Lo de abajo es de Star Wars: Visions, temporada 2, episodio 7 (2023)", expresó Hideyoshi, acompañando su mensaje de un clip en Instagram mostrando la secuencia de lucha que diseñó para su cortometraje y la empleada en la ficción de Star Wars.

"Aunque ya tenían un estilo de armas diferente, igualmente introdujeron mi coreografía tal cual en esa escena. Ni siquiera modificaron los ángulos de cámara", continuó el especialista, que ha trabajado en producciones hollywoodienses como Matrix, John Wick o Dune, demostrando que ambas escenas de duelo con sables láser son idénticas.

"¿Por qué @Disney? ¿Es porque hicimos un homenaje con un fan film sin ánimo de lucro de una de sus franquicias y ahora creen que está bien apropiarse de esta creatividad?", añadió Hideyoshi. "Tal vez podrían: a) pagar mejor a sus animadores, o b) contratar a un coreógrafo de acción", sentenció.

Y es que, como puede apreciarse, tanto los movimientos como los ritmos y encuadres de Dark Jedi y los del episodio 7 de Visions, titulado Los bandidos de Golak, prácticamente son los mismos. No obstante, la serie de Star Wars emplea una configuración de armas totalmente distinta a la del cortometraje de Hideyoshi.

Dicho esto, este capítulo de la temporada 2 de Visions, dirigido por Ishan Shukla, fue especialmente aplaudido por su profundidad cultural, ya que se inspiraba en la partición de la India de 1947, es decir, la división del territorio del Imperio Británico en el subcontinente indio que dio lugar a la creación de dos países independientes: la India y Pakistán. Cabe señalar que, mientras Disney y Lucasfilm supervisaron la producción de la serie a nivel general, las decisiones de animación y creativas para este capítulo corrieron a cargo del estudio de animación indio 88 Pictures.

Por otra parte, la temporada 3 de Star Wars: Visions, estrenada a finales del pasado octubre en Disney+, ha cosechado muy buenas críticas. Además, la franquicia galáctica seguirá expandiéndose con una serie de anime independiente basada en el episodio El noveno Jedi de la temporada 1, que terminó continuando en el tercer capítulo de esta tercera entrega.