The History of Sound, drama romántico protagonizado por Paul Mescal y Josh O'Connor, llega a SkyShowtime

Archivo - The History of Sound, drama romántico gay protagonizado por Paul Mescal y Josh O'Connor, llega a SkyShowtime - SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

El drama romántico de época The History of Sound, protagonizado por el nominado al Oscar Paul Mescal (Hamnet) y Josh O'Connor (El día de la revelación), estará disponible en en SkyShowtime a partir de este miércoles 12 de agosto.

La película, candidata a la Palma de Oro en la edición de 2025 del Festival de Cannes, adapta los aclamados relatos de Ben Shattuck reunidos en The History of Sound and Origin Stories. El filme está dirigido por por Oliver Hermanus, cineasta sudafricano responsable de títulos como Living o Beauty (Skoonheid), con la que ya participó en el festival francés, dentro de la sección Un certain regard, en 2011.

The History of Sound sigue los pasos de "Lionel (Mescal), un talentoso cantante del Kentucky rural criado con las canciones que su padre interpretaba en el porche de su casa", según adelanta su sinópsis oficial.

"Tras obtener una beca para el Conservatorio de Música de Boston, Lionel entabla una estrecha amistad con su compañero David (O'Connor), unidos por su amor a las baladas folk. Ambos pasan un invierno recorriendo los bosques e islas de Maine para grabar las canciones de sus compatriotas. La música que logran preservar acabará marcando el rumbo de la vida de Lionel de formas que tardará casi toda su existencia en comprender", completa el adelanto.

Junto a los mencionados Mescal y O'Connor, el reparto de la película se completa con el oscarizado Chris Cooper (American Beauty), Molly Price (Sexo en Nueva York), Raphael Sbarge (Pearl Harbor), Alison Bartlett (Materialistas), Hadley Robinson (Mujercitas) y Swanmy Sampaio (Te encontraré), entre otros.