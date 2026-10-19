La temporada 7 de Slow Horses confirma cinco nuevas incorporaciones a su reparto - APPLE TV

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

La séptima temporada de la aclamada serie de espías de Apple TV, Slow Horses, incorpora cinco nuevos actores a su reparto. Este anuncio llega a pocos días de que concluya la sexta entrega de la ficción protagonizada por Gary Oldman en el papel del carismático Jackson Lamb.

Según informa Deadline, las nuevas caras confirmadas para sumarse a la ficción son Varada Sethu (Andor, La otra hermana Bennet), Ethan Moorhouse (The Moment, Ludwig), Tuppence Middleton (Downton Abbey: A New Era, Mank), Merab Ninidze (En un lugar de África, El espía inglés) y el nominado al BAFTA Joshua McGuire (The Gold, Anatomía de un escándalo).

Esta nueva tanda de episodios estará basada en la novela Bad Actors, de la célebre saga literaria Slough House escrita por Mick Herron. La historia muestra a Jackson Lamb y a su singular equipo en la peligrosa búsqueda de un topo infiltrado en el corazón del Gobierno de Reino Unido, a quien deberán neutralizar de inmediato antes de que consiga derrocar al Estado.

El reparto, de la séptima entrega, también incluriá a Jack Lowden (Dunkerque), Kristin Scott Thomas (Cuatro bodas y un funeral), Jonathan Pryce (Brazil), Hugo Weaving (Matrix), Saskia Reeves (Con mis ojos cerrados), Rosalind Eleazar (Te echo de menos), Christopher Chung (Mi brillante carrera), Aimee-Ffion Edwards (Vida y muerte en un almacén), Joanna Scanlan (Después del amor), Tom Brooke (Guardaespaldas), Lucian Msamati (Cónclave), James Callis (Galáctica: Estrella de Combate) y Olivia Cooke (La Casa del Dragón).

CONFIRMADA LA OCTAVA TEMPORADA

Hace un mes, Apple TV confirmó la renovación de la serie para una octava temporada. Esta futura entrega se encargará de adaptar Clown Town, la novena novela de la franquicia de libros, garantizando la continuidad de las intrigas policiacas y de espionaje del equipo capitaneado por Jackson Lamb.

La temporada 8, que volverá a contar con una estructura de seis episodios, ha sido recibida con gran entusiasmo por los responsables de la producción. Con motivo de este anuncio, Jay Hunt, director creativo internacional de Apple TV, ha señalado en un comunicado: "Me alegra que Jackson Lamb y su pandilla de entrañables inadaptados vuelvan para una octava temporada".