El día de la revelación y otras 15 películas imprescindibles sobre el contacto extraterrestre - UNIVERSAL/SONY

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Los OVNIS han sido, durante décadas, un elemento recurrente en el cine y ahora han vuelto a la primera línea de la actualidad de la mano de Steven Spielberg. El director de Encuentros en la tercera fase, E.T., el extraterrestre o La guerra de los mundos, reincide en los asuntos alieníenas en El día de la revelación.

El filme, protagonizado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, es el último título en sumarse a la ya larga lista de filmes que exploran el impacto emocional, político y espiritual en la humanidad ante la revelación de la existencia de vida extraterrestre.

Así, las películas reunidas en esta lista son buenos ejemplos de cómo la humanidad podría acoger a los visitantes, ya sean amigos o enemigos, vengan en son de paz o a tomar el planeta. Y es que, aunque estemos confinados... "la verdad está ahí fuera".

LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS (1956)

Unas extrañas vainas de una planta venida de otro planeta están reemplazando a los seres humanos mientras se alimentan de sus cuerpos. En la ya legendaria cinta de Don Siegel, basada en el relato de Jack Finney, todos podrían ser extraterrestres, incluso tú.

EL HOMBRE QUE CAYÓ A LA TIERRA (1976)

Nicolas Roeg dirige a David Bowie que encarna al extraterrestre del planeta árido Anthea que llega a la Tierra con la intención de transportar agua a su hogar. Y para conseguirlo, crea una gran multinacional que pondrá en jaque a todo el sistema internacional.

ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE (1977)

Dirigida por Steven Spielberg en su primera exploración en forma de largometraje de uno de los temas recurrentes en su filmografía, la película relata la historia de un electricista, genial Richard Dreyfuss, al que le cambia la vida tras el contacto con un OVNI, cuya existencia, curiosamente, es conocida por el Gobierno de Estados Unidos.

ALIEN: EL OCTAVO PASAJERO (1979)

¿Y si es el hombre quién viaja a las estrellas? La nave espacial Nostromo decide contestar a una señal de socorro sin saber que les espera un pasajero muy especial, y peligroso. Porque no todos los extraterrestres son amistosos... y al que se enfrentó la Teniente Ellen Ripley de Sigourney Weaver es, sin duda alguna, uno de los más letales.

E.T. EL EXTRATERRESTRE (1982)

Pero hay algunos que, sin duda alguna, son adorables. Y pocos tanto como el simpático E.T., que sólo quería volver a su casa. Spielberg repite en la lista con esta historia de un joven se encuentra por casualidad con un amistoso alien con el que tendrá una relación que ha cautivado al público generación tras generación.

COCOON (1985)

En el filme dirigido por Ron Howard, un grupo de ancianos en Florida descubren por casualidad una piscina cuyas aguas son la fuente de la eterna juventud. Lo malo es que su interior alberga unos extraños capullos venidos de otro planeta.

MARS ATTACKS! (1996)

Esta sátira de Tim Burton sobre el género que presenta a unos graciosos visitantes de Marte cuya apariencia es de lo más engañosa. Y es que tras esa simpática fachada... se esconden unos seres cuyo pasatiempo favorito es incinerar a los humanos.

CONTACT (1997)

Jodie Foster protagonizó esta adaptación de una novela del mediático astrónomo Carl Sagan dirigida por Robert Zemeckis en la que un grupo de científicos se dedica en cuerpo y alma analizar las señales de radio del espacio exterior en busca de alguna señal de vida inteligente. Un esfuerzo inútil... hasta que se establece el contacto.

SEÑALES (2002)

M. Night Shyamalan, director entonces en su punto más alto tras el éxito de El sexto sentido y la más que notable El protegido, se inspira en los extraños casos reales de los Crop Circle, los círculos gigantes que aparecen en las cosechas para armar una historia protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, dos hermanos que descubren vida extraterrestre en sus tierras.

LA GUERRA DE LOS MUNDOS (2005)

Basada en la novela de H.G Wells que paralizó al mundo cuando fue retransmitida por radio, allá por 1938, la tercera cinta de Spielberg en ésta lista ofrece su visión más bélica y letal de los alienígenas, aunque siempre desde su visión humanista. Un filme en el que Tom Cruise encarna a un padre que hará lo que sea por salvar a su familia en mitad de una invasión extraterrestre.

MONSTRUOSO (2008)

Filmada con una angustiosa cámara de mano, Monstruoso (Cloverfield) relata la llegada de un alien gigante a Nueva York, que siembra la destrucción a su paso. La cinta ha dado lugar a dos secuelas muy distintas, pero con temática extraterrestre: el thriller Cloverfield 10 y la cinta de ciencia ficción The Cloverfield Paradox.

DISTRITO 9 (2009)

Johannesburgo se ha convertido en el hogar de unos seres de origen alienígena que llegaron a la Tierra hace 30 años buscando refugio tras la destrucción de su planeta. Hacinados en ghettos, sufren el maltrato de los humanos, que les consideran poco más que parásitos.

ATTACK THE BLOCK (2011)

Una pandilla de jóvenes londinenses, entre los que se encuentra John Boyega antes de fichar por Star Wars, defienden como pueden su bloque de vecinos de unos violentos aliens con forma de perros salvajes.

EXTRATERRESTRE (2011)

En ésta comedia de Nacho Vigalondo, una pareja de desconocidos se despierta juntos tras una noche de sexo y descubren que un gigantesco OVNI ha aparecido en el cielo, dejándoles atrapados sin poder salir del piso.

UNDER THE SKIN (2013)

En el filme de Jonathan Glazer una extraterrestre enfundada en el cuerpo de Scarlett Johansson se dedica a seducir a hombres a los que arrastra en su camioneta con un terrible objetivo. Un thriller angustioso e inquietante que cuenta con una genial con una actuación muy potente de la actriz de Vengadores.

LA LLEGADA (2016)

Cuando una docena de colosales naves extraterrestres de apariencia megalítica llegan a la Tierra, el Gobierno de Estados Unidos contrata a una prestigiosa lingüista (Amy Adams) para que intente comunicarse con los visitantes y descifre sus intenciones. Este es el punto de partida de la densa y monumental cinta dirigida por Denis Villeneuve basada en el relato de Denis Ted Chiang.

EL DÍA DE LA REVELACIÓN (2026)

La verdad como patrimonio universal que restaurar tras ser durante décadas malversado por el insaciable apetito capitalista de las grandes corporaciones y la poca integridad de la clase dirigente y la empatía con cualquier forma de vida como ventaja evolutiva son los dos grandes conceptos sobre los que Spielberg arma este trampantojo con envoltorio de thriller y alma de vendetta contra los 'no creyentes'