El casting del nuevo James Bond entra en su fase final: Callum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor, entre los aspirantes - CONTACTO

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

La carrera para suceder a Daniel Craig y calzarse el smoking de James Bond llega a su fin. Aunque el proceso para encontrar al nuevo 007 ha sido largo y exhaustivo, parece que las audiciones finales están en marcha y que la lista de aspirantes al papel del agente secreto con licencia para matar en el filme dirigido por Denis Villeneuve es bastante corta y se reduciría a cuatro o cinco nombres.

Según informan Deadline y The Hollywood Reporter, el casting del próximo James Bond entra en su fase final y ambas publicaciones sitúan a Callum Turner (Los amos del aire, Animales fantásticos) y Jack Lowden (Slow Horses, Calibre) entre los aspirantes. Deadline añade el nombre de Josh O'Connor (El día de la revelación, Rivales), mientras que THR destaca también que dos de los favoritos durante meses, Jacob Elordi (Cumbres Borrascosas, Euphoria) y Jack O'Connell (28 años después, Sinners), no participarán en esta ronda final. Eso sí, ninguno anuncia que ya haya un actor elegido ni un favorito claro.

Así, según Deadline, el estudio ha cursado al menos cuatro invitaciones para esta fase del casting, en la que se espera que participen Turner, Lowden y O'Connor. El medio no identifica al cuarto aspirante y subraya que estos nombres no están confirmados oficialmente. La publicación también asegura que las pruebas de cámara podrían comenzar el viernes 23 y prolongarse durante la próxima semana.

El medio estadounidense reconstruye el proceso de casting y señala después de dos meses de reuniones, las primeras audiciones tuvieron lugar en agosto. Posteriormente, el estudio, los productores Amy Pascal y David Heyman y el director Villeneuve redujeron la lista de candidatos y estuvieron cerrando en septiembre en la convocatoria para estas pruebas finales.

De hecho, las pruebas estaban previstas para principios de octubre, pero los compromisos profesionales de los finalistas obligaron a trasladarlas a finales de mes, para poder evaluarlos en fechas próximas entre sí. Fuentes cercanas al proyecto señalan que, si bien no hay una fecha límite para la elección, se espera que la decisión llegue antes de terminar el año. Amazon MGM Studios no respondió a su solicitud de comentarios.

JACOB ELORDI Y JACK O'CONNELL, FUERA DE CARRERA POR SER JAMES BOND

Por su parte, The Hollywood Reporter también sitúa a Turner y Lowden entre los candidatos, pero recoge versiones distintas sobre el número de aspirantes: algunas fuentes hablan de al menos tres y otra eleva la cifra hasta cinco. Lo que sí destaca es que uno de los nombres que más han sonado, el del protagonista de Euphoria y Cumbres Borrascosas, Jacob Elordi, está destacartado. Tampoco Jack O'Connell, estrella de Invencible (Unbroken) y que encarnó al villano en 28 años después: El templo de los huesos, está entre los participantes de esta ronda final.

Además, THR ofrece jugosos detalles sobre el contenido de las pruebas, que coincide en que podrían comenzar este viernes pero que circunscribe únicamente a este fin de semana, y describe que estarán compuestas de tres apartados: acción física o escenas de riesgo, presencia ante cámara y lectura de diálogos.

Amazon MGM Studios mantiene por ahora la discreción: en la declaración a la que remitió a The Hollywood Reporter, se limita a señalar que la búsqueda está en marcha y que compartirá novedades cuando llegue el momento oportuno.

Será el séptimo actor que encarne al personaje creado por Ian Fleming tras Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, que dio vida al agente 007 durante cinco películas. La vigésimo sexta entrega de la longeva franquicia de espías tiene previsto su estreno para 2028 y contará con guión de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.