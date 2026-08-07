Arturo Pérez-Reverte dicta sentencia sobre La Odisea de Christopher Nolan: "Licencias nolanescas aparte..." - UNIVERSAL/CONTACTO

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

La Odisea de Christopher Nolan, con Matt Damon en el papel de Odiseo, continúa arrasando en los cines donde ya ha superado los 1.000 millones de dólares. Y a las muchas reacciones que despierta el filme, que son en su mayor parte positivas pero algunas muy negativas como la de Emily Wilson, autora de la traducción al inglés del poema épico de Homero publicada en 2017, se suma ahora la voz de Arturo Pérez-Reverte. El novelista ha dictado sentencia sobre la película y asegura que, a pesar de ser una buena película, lo cierto es que "carece de épica".

A través de su cuenta en X, Pérez-Reverte dio sus impresiones sobre La Odisea de Nolan. "Licencias nolanescas aparte, gran película", afirmó. "Lo que no me convenció fue Matt Damon como Odiseo: carece de astucia, grandeza, épica, verdaderos remordimientos", aseguró, dejando claro dónde, a su parecer, falla la revisión de Nolan.

"No es el héroe mediterráneo que nos contó Homero, ni logra alcanzar al enorme Ralph Fiennes de El Retorno", argumentó el autor de la saga literaria Las aventuras del capitán Alatriste y la trilogía de Falcó que aplaude así el trabajo realizado por Fiennes en El regreso de Ulises, otra adaptación reciente del clásico estrenada en 2024.

Vi La Odisea. Licencias nolanescas aparte, gran película. Lo que no me convenció fue Matt Damon como Odiseo: carece de astucia, grandeza, épica, verdaderos remordimientos. No es el héroe mediterráneo que nos contó Homero, ni logra alcanzar al enorme Ralph Fiennes de El Retorno. pic.twitter.com/7f1ikgZ1k6 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 7, 2026

PÉREZ-REVERTE: EL ODISEO DE MATT DAMON "NO TIENE NI IDEA"

En otra publicación, Pérez-Reverte también dejó claro que no estaba satisfecho con el papel de Damon en La Odisea. "Yo definiría a Matt Damon, en esta película, como un turista gringo de viaje por un Mediterráneo del que no tiene ni idea. Con cara de un tío de Arkansas que no se entera de nada", expuso el novelista.

Yo definiría a Matt Damon, en esta película, como un turista gringo de viaje por un Mediterráneo del que no tiene ni puta idea. Con cara de un tío de Arkansas que no entera de nada. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 7, 2026

Por su parte, Wilson, quien ya cargó no hace mucho contra la cinta de Nolan, acusándola de ser "emocionalmente vacía", arremetió nuevamente contra ella y, a sus ojos, "insinúa una crítica a la xenofobia y la violencia, pero se centra principalmente en la perspectiva del guerrero culpable y traumatizado, en lugar de en la de sus víctimas".

Uno de los aspectos más criticados por la traductora y profesora de Estudios Clásicos es, precisamente, que lo que parece importar "desde el punto de vista cinematográfico, es la logística", como "el avance del caballo cuesta arriba y el interior claustrofóbico y anegado".

Más allá de las opiniones, el dato indiscutible es que el filme ya es uno de los grandes éxitos de los últimos años. La cinta de Nolan sigue su buena marcha en los cines, donde ya ha superado los 1.000 millones de dólares, convirtiéndose así en la quinta película del año en lograr esta marca, tras Super Mario Galaxy (1.001 millones de dólares), Michael (1.001 millones de dólares), Toy Story 5 (1.067 millones de dólares) y Spider-Man: Brand New Day (1.155 millones de dólares).