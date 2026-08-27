Jacob Elordi o Callum Turner, entre los favoritos para ser el próximo James Bond - CONTACTO-MGM-CHRISTOPHER KHOURY / ZUMA PRESS / EUR

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

La búsqueda del actor que tome el testigo de Daniel Craig como el nuevo James Bond en la 26.ª entrega de la saga (la primera bajo el mando de Amazon MGM Studios tras el acuerdo con la familia Broccoli) sigue en marcha. A lo largo de los meses han sido muchos los nombres que han sonado como posibles candidatos para dar vida al agente 007, tanto de estrellas de primer nivel como de actores menos conocidos. Ahora, parece que la lista se ha reducido.

Según revela Page Six, varios intérpretes tienen previsto realizar pruebas de cámara para el papel a principios de septiembre. Entre ellos se encuentran Jacob Elordi (Euphoria, Cumbres borrascosas, Frankenstein), Callum Tuner (Una noche al año, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald), Paul Mescal (Gladiator II, Hamnet), Jack Lowden (Slow Horses, Dunkerque) y Harris Dickinson (Babygirl, The King's Man: La primera misión). De acuerdo con SlashFilm, también Jack O'Connell (Los pecadores, 28 años después) sigue entre los candidatos.

Por otro lado, Page Six ha indicado que Denis Villeneuve, que dirigirá la nueva entrega de James Bond y la directora de casting, Nina Gold, han recorrido Reino Unido evaluando a multitud de intérpretes menos conocidos que los citados anteriormente y entre ellos parece haber destacado Jack Barton.

Barton, que los 'insiders' consideran como uno de los grandes favoritos para tomar el testigo de Craig, ha aparecido en series como La guerra de los mundos, Hearstopper o Los hombres del S.A.S. y tuvo un pequeño papel en la película de Yorgos Lanthimos Pobres criaturas.

DENIS VILLENEUVE QUERÍA A UN "ACTOR DESCONOCIDO" COMO EL NUEVO OO7

Cabe recordar que el año pasado, meses después de que se diera a conocer que Villeneuve dirigiría la nueva cinta de Bond, las fuentes apuntaban a que tanto el realizador como sus colaboradores estarían interesados en encontrar "una cara nueva" para el personaje, según reveló Deadline. Se dijo entonces que la opción ideal sería un intérprete "desconocido" de entre 20 y 30 años de edad, británico y que pudiera casar con la descripción de Ian Fleming del espía como un "instrumento contundente", alguien letal pero "extremadamente aburrido y poco interesante al que le suceden cosas".

Debbie McWilliams, que fue durante muchos años directora de casting de la franquicia, seleccionando a Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig, insistió también en que el papel de Bond debería recaer sobre un actor novel. "Es absolutamente esencial que [Bond] siga siendo un enigma total", expresó McWilliams en declaraciones a The Independent el pasado mes de junio. "No quiero ver a ninguna de [las estrellas de las que se rumorea] interpretando a Bond porque ahora sabemos demasiado sobre ellas. Queremos saber lo menos posible sobre su vida personal, porque así son los espías", razonó.