Chani y Paul, enfrentados en el explosivo avance de Dune 3, que pone a la venta sus entradas - WARNER BROS.

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Quedan menos de dos meses para que Dune: Parte Tres llegue a los cines, donde aterrizará el próximo 18 de diciembre. Y para anunciar que ya han salido a la venta las entradas, Warner Bros ha lanzado un nuevo y muy intenso avance de la película de Denis Villeneuve, así como distintos pósteres.

El adelanto, de apenas 30 segundos de duración, incluye fugazmente algunas escenas inéditas y se centra en la guerra y en el enfrentamiento entre Paul Atreides (Timothée Chalamet) y Chani (Zendaya).

La ruptura entre los antaño amantes ya se intuía al final de la segunda entrega, cuando Paul accedía a casarse con la princesa Irulan (Florence Pugh) y todo apunta a que se seguirá explorando en la nueva cinta.

NUEVOS CARTELES DE DUNE 3

En cuanto a los carteles, tres de ellos muestran el característico paisaje desértico de Arrakis, con Paul o Chani ante un enorme gusano de arena, mientras otro se centra en el personaje de Chalamet sentado en el trono.

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Basada en El mesías de Dune, de Frank Herbert, Dune: Partes Tres se ambienta 17 años después de los acontecimientos de la segunda entrega, con Paul lidiando con su decisión de iniciar una guerra santa y acorralado por diversos enemigos.

Aparte de con los ya mencionados Chalamet, Zendaya y Pugh, el filme cuenta con Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, Javier Bardem como Stilgar, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Issach De Bankolé como un Fremen llamado Farok, Ida Brooke como Ghanima, Nakoa-Wolf Momoa como Leto II Atreides y Robert Pattison como Scytale, entre otros.