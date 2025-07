MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans del UCM. Kevin Feige ha prometido que la cinta de los X-Men que dirigirá Jake Schreier, responsable de Thunderbolts*, no solo será distinta a sus anteriores adaptaciones, sino también muy fidedigna a los cómics de Marvel.

"No voy a hablar sobre la alineación de personajes que estarán en la primera película, pero fíjate en Galactus -a quien interpretará Ralph Ineson en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos-, fíjate en Gambito en Deadpool y Lobezno y en Lobezno en Deadpool y Lobezno", expresó Feige en declaraciones a ScreenRant al ser preguntado por el tono que tendrá el reboot de la saga mutante ya dentro del UCM.

"Queremos abrazar lo que no se hizo hace 25 años, cuando yo estuve involucrado en esas primeras películas de X-Men, y son esos aspectos visuales fidedignos a los cómics", subrayó.

"Ha habido más películas de X-Men que de Spider-Man o de Los Cuatro Fantásticos, y ya se ha hecho mucho. Pero, de nuevo, se debe a que casi tiene su propio legado en los cómics", explicó. "Hay muchísimo más por explorar, y hay muchas sagas dentro de otras en X-Men. Eso es lo que estamos debatiendo ahora: qué saga desarrollar y hacia cuál queremos dirigirnos, mientras hacemos lo más importante, presentar a todos estos personajes y darles el lugar que se merecen en su primer filme", aseveró.

Asimismo, confirmó oficialmente el fichaje de Schreier para llevar a buen puerto a los X-Men en su primera adaptación dentro del UCM. "Sí, es oficial. Jake Schreier se encargará de X-Men para nosotros", admitió Feige en recientes declaraciones a Collider.

"Tenemos mucha suerte, muchísima suerte de contar con él, y estamos muy emocionados de tenerlo a bordo. Así que estamos comenzando. Todo empieza ahora. El guion ya está en marcha", prosiguió.

Cabe destacar que el libreto de la película correrá a cargo de Michael Lesslie, quien ya se encargó de desarrollar el guion de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. No obstante, por ahora se desconocen los detalles sobre la trama, como quiénes protagonizarán el filme de X-Men.

Sin embargo, Feige dejó caer una pista sobre el tono y enfoque que le darán a la película. "Jake es una persona increíblemente inteligente y un cineasta con un talento excepcional. Tuvimos una experiencia fantástica con él en Thunderbolts*, y si viste esa película, sabes lo bien que supo construir las dinámicas entre los personajes", aseguró. "Además, tiene un gran instinto para conectar con una audiencia más joven. No es que... bueno, sin duda es más joven que yo, pero conecta con ellos de una manera que pienso es muy importante", comentó Feige acerca de la perspectiva de Schreier.

"Eso era importante para Thunderbolts*, pero aún más para X-Men, porque X-Men, tal y como era en los cómics, será una película muy orientada a la juventud, tanto en tono como en elenco", remarcó Feige.

Esto va en sintonía con las recientes declaraciones que Schreier le hizo al medio tras los rumores que lo situaban como posible director de la película de los X-Men. "Incluso si estuviese confirmado para esa película, no creo que me dejasen responder a tal pregunta. Lo que sí puedo decir es que todo empieza con el personaje y la oportunidad de trabajar con grandes guionistas y colaboradores", apuntó.

"Y, por supuesto, con la intención de hacer algo diferente en cada proyecto que uno emprende. Eso es todo lo que puedo decir", sentenció Schreier. Hasta el momento, la Casa de las Ideas no ha anunciado una fecha para el reinicio de los X-Men. Los últimos rumores sugerían que Marvel estaba considerando a Bella Ramsey (The Last of Us) para interpretar a Kitty Pryde/Gatasombra. Pero, por ahora, ni Feige ni la propia Casa de las Ideas se han pronunciado al respecto.