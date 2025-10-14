"Mutantes Teniendo Sexo": Channing Tatum Detalla Su Película De Gambito En Solitario

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Tras su debut en Deadpool y Lobezno, parece ser que el Gambito de Channing Tatum podría tener un gran futuro por delante en Marvel. De momento, ya está confirmado su regreso en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. A pesar de esto, e independientemente de que consiga protagonizar su propia cinta, el intérprete ha descartado que cierta versión del personaje, aquella a la que estuvo vinculado durante años, vea finalmente la luz.

"Mira... si hubiéramos hecho nuestra versión para Fox, ese guion nunca se habría llevado a cabo, jamás. Era una comedia romántica para adultos. Y cuando digo para adultos, me refiero a que nos lanzamos a por ello", explicó Tatum en declaraciones a Variety. El actor respondía así a si habría alguna posibilidad de que la película del personaje que preparaba Fox antes de su compra por Disney acabe resurgiendo.

"Hicimos de Gambito el tipo de personaje que solo podría existir en una película con Deadpool. ¡Teníamos mutantes teniendo sexo! Era una locura, a tope", reveló el intérprete, señalando que "eso es algo que Marvel y Disney nunca harían". "No siempre sabes lo que será Disney, pero sí sabes con certeza lo que no será. No será terror. No será sexo", continuó.

En todo caso, el actor añadió que, en su opinión, "Marvel necesita ese tipo de diversidad tonal, algo que equilibre el otro lado" y "Gambito es una gran oportunidad para eso". "Se pueden hacer muchas cosas con él, y poco a poco se está integrando en la psique de Marvel. Es fascinante, y creo que algún día lo descubrirán", reflexionó.

Cabe destacar que, aunque La Casa de las Ideas no vaya a arriesgarse con una película para adultos con "mutantes teniendo sexo", el estudio se ha mostrado interesado en seguir apostando por Tatum, quien aseguró que Marvel ya tendría "ideas" para el futuro de su personaje. "Si los fans realmente lo quieren, creo que hay un mundo en el que Gambito podría finalmente obtener lo que se merece", dejó caer.

Hablando de su cameo en Deadpool y Lobezno, Tatum bromeó diciendo que "fue el 'cosplay' más arriesgado de todos los tiempos". "Miré a mi alrededor y vi a Deadpool, Lobezno, Blade... y yo allí, vestido completamente de Gambito. Tuve una sensación de desconexión con mi cuerpo, como si fuera un niño", recordó.