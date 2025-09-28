La mejor serie de Marvel Studios estrenará una temporada cada año en Disney+

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Marvel Studios sumergió de lleno al espectador en la mitología mutante con X-Men 97', la secuela directa del clásico de los 90 y a la vez puerta de entrada a la continuidad de la serie original. A la espera del estreno de la ya confirmada segunda entrega, cuyo lanzamiento está previsto para 2026, Marvel Television anuncia grandes novedades sobre el futuro de uno de los proyectos más aclamados del UCM: X-Men 97' estrenará una nueva temporada cada año y se convertirá en una serie de largo recorrido.

"Lo emocionante de los próximos años es que vamos a tener temporadas continuas de X-Men '97 y Your Friendly Neighborhood Spider-Man con una cadencia anual", revela Brad Winderbaum, jefe de streaming, TV y animación de Marvel Studios en una entrevista con Discussing Film, donde confirma que la serie animada del trepamuros correrá la misma suerte que la centrada en los mutantes. "Cada año habrá una nueva temporada, así que podremos trazar arcos a largo plazo para esas historias", añade.

Winderbaum también se ha pronunciado sobre el futuro de Marvel Zombies, serie animada recién estrenada en Disney+ que, además de una conexión con Vengadrores: Doomsday, presenta a un grupo de héroes en pleno apocalipsis zombie: "Es una historia épica independiente de la que queremos hacer más. Su mitología es muy rica y hay más historias que contar, pero para ello necesitamos que la gente vea Marvel Zombies".

La idea de darle continuidad a largo plazo tanto a X-Men 97' como a Tu amigo y vecino Spider-Man es parte del plan de Marvel Studios de abandonar las miniseries en favor de títulos con varias temporadas y ventanas de estreno regulares. El caso más reciente es Daredevil: Born Again, que estrenó su primera temporada en 2025, la segunda llegará en 2026 y, recientemente, se anunció oficialmente la tercera, que apunta a rodar el año que viene para mantener la cadencia anual.

Respecto al futuro de X-Men 97', contará con novedades en el equipo creativo tras la polémica salida de Beau DeMayo, creador y guionista principal de la primera temporada. Marvel Studios explicó que despidió al escritor en marzo de 2024 tras "una investigación interna" cuyos hallazgos fueron "de naturaleza tan grave que se cortaron lazos de inmediato". Diversos medios añadieron que aquellos descubrimientos incluyeron supuestas acusaciones de conducta sexual inapropiada y posteriores incumplimientos del acuerdo de separación (por lo que Marvel también retiró sus créditos de la temporada 2).

DeMayo niega esas acusaciones y sostiene que el desencadenante fue una publicación de fan art con temática LGBTIQ+, además de señalar que hará valer sus derechos por la vía legal. No hay más detalles públicos sobre los hechos. El despido se produjo antes del estreno de la serie, pero no frenó el plan a medio plazo pues, según Winderbaum, Marvel "empezará pronto" el desarrollo de la tercera entrega de X-Men 97' con un nuevo showrunner todavía por anunciar.

La primera temporada de X-Men '97 retoma la serie noventera justo tras la marcha de Xavier y coloca a Magneto, heredero del sueño de su antiguo rival, al frente de los X-Men, mientras el mundo oscila viaja de la coexistencia al miedo entre mutantes y humanos. Aunque no hay sinopsis oficial de la próxima tanda de capítulos, conviene recordar que X-Men 97' termina con los mutantes protagonistas divididos en épocas diferentes: Cíclope y Jean despiertan en el año 3960 d. C. junto a la Madre Askani y un joven Nathan, mientras que Rogue, Rondador Nocturno, Bestia, Xavier y el propio Magneto aparecen en el Egipto del 3000 a. C. frente a Apocalipsis.