MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Aún queda más de un año para que Vengadores: Doomsday aterrice en cines, donde llegará el 18 de diciembre de 2026, pero la cinta dirigida por los hermanos Russo ya ha terminado, oficialmente y con permiso de los inevitables 'reshoots' su rodaje. Ahora, nuevas y reveladoras imágenes han salido a la luz, mostrando un primer vistazo al diseño de los personajes del filme.

Según apunta ScreenRant, al terminar la filmación, los miembros del equipo técnico y trabajadores del set recibieron productos promocionales exclusivos, y ha sido la imagen de uno de ellos la que ha ofrecido a los fans una idea bastante aproximada de qué esperar de los trajes de la alineación de superhéroes ya conocida.

La fotografía en cuestión muestra miniaturas de 28 de los personajes que aparecerán en Vengadores: Doomsday. Y parece ser que los X-Men Gambito (Channing Tatum), Cíclope (James Marsden), Mística (Rebecca Romijn) o Rondador Nocturno (Alan Cumming) llevarán un atuendo bastante parecido al de los cómics.

Así, los fans están muy ilusionados ante el hecho de que los Russo puedan recuperar los trajes clásicos para los emblemáticos personajes de La Casa de las Ideas, poco vistos en pantalla en sus adaptaciones en imagen real.

New crew merch for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



(📸: giponci | IG) pic.twitter.com/cttWSbcb7P — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) September 21, 2025

La imagen también revela que el diseño de Doctor Doom (Robert Downey Jr.) es el que ya se vio en la Walt Disney Studios Marketing Expo celebrada en Shanghái, con su distintiva armadura metálica y hombreras, mientras que los Cuatro Fantásticos, acompañados de un joven Franklin Richards, llevan trajes muy similares a los de la película estrenada este verano.

Además, Thor (Chris Hemsworth) aparece con el pelo corto, M'Baku (Winston Duke) lleva una vestimenta regia que podría indicar su ascenso al trono de Wakanda y Namor (Ténoch Huerta) se presenta con un nuevo diseño basado en las grapas.

Por otro lado, otra publicación en redes sociales ha ofrecido una serie de imágenes, presuntamente del set de rodaje, en las que se puede ver a Marsden y Downey Jr. a medio caracterizar y a Letitia Wright y Sir Ian McKellen como Shuri/Black Panther y Magneto, respectivamente.

"Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM. Este villano, maestro de la ciencia más avanzada y de la magia poderosa, desatará una crisis en cascada en todo el multiverso", reza la primera sinopsis oficial de la película, según un texto traducido de un banner promocional del evento de Disney en Shanghái.