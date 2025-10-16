Archivo - Marvel tiene grandes planes para el Lobezno de Hugh Jackman: ¿Estará en el reboot de X-Men? - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno integró a Logan en la continuidad del Universo Cinematográfico Marvel, además de marcar el regreso de Hugh Jackman a un papel del que, supuestamente, se había despedido en 2017. Desde entonces, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha revelado haber mantenido "conversaciones" sobre el futuro del personaje en las nuevas entregas de Vengadores... pero las últimas informaciones indican que la franquicia tiene planes a largo plazo para el australiano.

Según asegura Daniel Ritchman, Disney quiere contar con el intérprete "incluso después de Vengadores: Secret Wars", que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, lo que también vendría a confirmar su presencia en el proyecto, cuyo reparto hasta ahora se desconoce. Así, las declaraciones del insider sitúan a Jackman más allá del cierre de la Saga del Multiverso, idea que casa con afirmaciones de Feige en las que expuso que "no hay planes inmediatos" de presentar a otro actor como Lobezno.

La apuesta de futuro por Jackman recuerda que Marvel Studios va a otorgar gran peso a los mutantes a corto-medio plazo con una participación relevante en Vengadores: Doomsday, que se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026. Rebecca Romijn (Mística), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y Channing Tatum (Gambito) retoman sus respectivos papeles en la película de los hermanos Russo. Aunque no es oficial, los rumores añaden a Ryan Reynolds y a Jackman en el proyecto, recuperando así la dupla de la exitosa Deadpool y Lobezno.

En paralelo, Deadline informó en agosto de que Marvel Studios "ha empezado a trabajar" en una película de los X-Men con Jake Schreier, director de Thunderbolts, al frente. No hay reparto confirmado ni fecha de estreno, pero Feige reveló que, tras Secret Wars, se elegirán nuevos actores para dar vida a los mutantes, algo de lo que, según los últimos apuntes, Jackman se podría librar.

Además de los personajes del universo Fox, Doomsday cuenta oficialmente en su reparto con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian y Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost,

También está confirmada la presencia de Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.