WandaVision 9: La referencia oculta a Doctor Strange 2 en el final de Bruja Escarlata y Visión

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Teniendo en cuenta que toda la trama de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) ha girado en torno a sus poderes mágicos, derivados de la Magia del Caos, las posibilidades de que Doctor Strange apareciese en un momento u otro eran muy altas. Pero ni rastro del Hechicero Supremo, salvo por algunas interesantes referencias, una de ellas oculta a simple vista.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

No es ningún secreto que el final de WandaVision enlazará directamente con Doctor Strange and the Multiverse of Madness. La presencia de Elisabeth Olsen ya está confirmada en la película que dirige Sami Raimi ya está absolutamente confirmada así que, de una forma u otra, los dos poderosos brujos se verán las caras, para bien o para mal.

Tal y como revela Agatha Harkness, en una clara alusión a Doctor Strange, el hecho de que Wanda sea La Bruja Escarlata la convierte en un ser mágico más poderoso que el mismísimo Hechicero Supremo. Pero es en la escena post-créditos donde se encuentra un easter egg del personaje de Benedict Cumberbatch, adelantando lo que está por llegar en su segunda aventura en solitario. Y se trata de una sutil referecia de naturaleza musical.

En el mismo momento en el que Wanda aparece leyendo el Darkholm en su forma astral -de un modo similar a como lo hacía el mago- comienza a sonar la música de Doctor Strange del compositor Michael Giaccino. Es una referencia muy sutil, pero sirve para recordar a los fans que, incluso sin aparecer, el Hechicero Supremo sigue presente.