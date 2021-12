El final de Hawkeye (Ojo de Halcón), explicado: ¿Ha muerto ((SPOILER))?

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Hawkeye, la nueva serie de Marvel Studios para Disney+ ha llegado a su fin. Y lo ha hecho con un sexto capítulo que, tal y como había ya revelado en sus anteriores entregas y adelantos, ha traído de vuelta a uno de los grandes villanos de Marvel y que ha terminado con un final muy navideño... pero también con una muerte muy impactante.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tal y como estaba anunciado, Kingpin ha debutado dentro del Universo Cinematográfico Marvel en Hawkeye. Y lo ha hecho con el rostro de Vincent D'Onofrio, el mismo actor que dio vida al pérfido personaje en la serie de Netflix de Daredevil.

Fue Yelena Belova (Florence Pugh), que ha aparecido en la serie para asesinar a Clint Barton (Jeremmy Renner) al culparle del asesinato de su hermana Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), quien reveló la identidad de Wilson Fisk, alias Kingpin, como gran villano en la sombra y aparentemente cómplice de Eleanor Bishop (Vera Farmiga).

Pero solo aparentemente, ya que el último capítulo revela que Eleanor estaba endeudada y tuvo que plegarse a los deseos de Fisk y asociarse con el personaje de Vincent D'Onofrio. Después de la madre de Kate intente salirse "del negocio" para no poner en riesgo a su hija, Kingpin no acepta su retirada y acude a su encuentro para amenazarla y mantenerla bajo su control. Es entonces cuando aparece en escena Kate que, armada con las fechas especiales que ha estado preparando junto a Clint, intenta proteger a su madre y derrotar al villano. Pero no será fácil.

Y es que, como ya hiciera en sus enfrentamientos con Daredevil durante la serie de Netflix, además de ser una gran mente criminal, Kingpin es un brutal adversario con una fuerza y resistencia extraordinarias... además de contar con importantes ayudas en los cómics (¿viste aquí bajo el traje su armadura de kevlar como en los cómics?). Aún así, y tras varias tentativas, Kate logra gracias a una de las flechas 'superpeligrosas' neutralizarlo (que no derrotarlo) para salvar a su madre.

Fisk, maltrecho, escapa antes de que llegue la policía pero en su huída se cruza Maya Lopez (Alaqua Cox), quien tras estar toda temporada intentando dar caza a Ronin para vengar a su padre asesinado (Zahn McClarnon), tras la revelación de Clint de que fue Fisk quien ordenó su muerte está dispuesta a hacer justicia.

"A VECES LAS FAMILIAS DISCUTEN..."

Ahora que Maya sabe que el "tío" Fisk quería a su padre muerto, ni si quiere las desesperadas frases del villano hacen que la joven, armada con una pistola, cambie de parecer. "Maya, tú y yo somos familia. Y a veces las familias discuten...", acierta a decir Kingpin antes de que un disparo ilumine el callejón en el que se encuentran.

Todo indica, por tanto, que Fisk está muerto... pero el hecho de que no se muestre el momento del disparo en pantalla, sin olvidar la enrome resistencia de Kingpin y la posibilidad de que el kevlar haya salvado su vida, abre la puerta a otros escenarios. Y es que se hace muy difícil creer que Marvel ha recuperado en Hawkeye el personaje de Vincent D'Onofrio en Daredevil únicamente para presentarlo y matarlo en el mismo capítulo.

Es más, tal y cómo sabrán los fans más actualizados de la Casa de las Ideas, ahora que el Daredevil de Charlie Coxx ya forma parte también del UCM tras su cameo como abogado de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, todos esperan que Matt Murdock y Wilson Fisk se vuelvan a ver las caras, pero ya dentro del Universo de los Vengadores.

Además, tampoco hay que olvidar que en los cómics, Maya ataca de una forma casi idéntica y por los mismos motivos a Kingpin, aunque en aquella historia es Matt Murdock a quien, en principio, Fisk inculpa de la muerte del padre de la joven.

Es en el número 13 de Daredevil (Vol. 2) donde tiene lugar este enfrentamiento, aunque en ese momento el villano sobrevive por primera vez a múltiples heridas de bala. Después, en el número 15 de esta misma colección, Maya vuelve a enfrentarse a Fisk disparándole en la cabeza, pero el villano también sobrevive anque pierde la vista por un tiempo.

Después de someterse a una cirugía reconstructiva en el extranjero, Fisk regresa e intenta recuperar su imperio criminal. Queda por ver si el Fisk de Vincent D'Onofrio sigue este mismo camino en el spin-off de Hawkeye, Echo, ahora en desarrollo en Disney +.