Spider-Man No Way Home: Andrew Garfield y Tobey Maguire, con Tom Holland y Benedict Cumberbatch en este genial fan-art

Antes, durante y después del estreno Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿Aparecen los Peter Parker de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la película? La respuesta a esta pregunta, positiva o negativa, solo se puede encontrar en los cines, donde ya está la película de Sony Pictures y Marvel Studios.

Pero ya antes hubo quien dejó volar su imaginación reunió, aunque fuera de forma casera, a estos dos actores luchando luchando codo con codo con el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y el Peter Parker de Tom Holland.

@elilusionista.cl lanzó hace unos días un fan art en Instagram imaginando cómo sería un equipo formado por los tres Spider-Man y Doctor Strange. "Doctor Strange se une a la lucha después de ver cómo con gran dificultad los tres hombres araña acabaron con Electro y Lagarto", escribió el artista junto a la imagen.

Al final de la anterior película, Spider-Man es desenmascarado ante el público por J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) y acusado del asesinato del villano Mysterio (Jake Gyllenhaal). En Spider-Man: No Way Home Peter recurrirá al Doctor Strange para jugar con la magia del multiverso y hacer que el mundo olvide su identidad de superhéroe. Las consecuencias le llevarán a enfrentarse a varios villanos de otras franquicias de Spider-Man, como Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) y el Duende Verde (Willem Dafoe).

Además de los mencionados actores, la película cuenta en su reparto con Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, Angourie Rice, Jon Favreau, Harry Holland, Christopher Cocke, J.B. Smoove, Hannibal Buress y Martin Starr

Los fans insisten en la participación de Maguire y Garfield, pese a que Tom Holland lo desmintió. "La gente no me cree cuando digo que Maguire y Garfield no volverán", declaró a Total Film. En este sentido, Garfield también ha negado su aparición. "No estoy en la película", dijo a The TODAY Show. Sin embargo, los seguidores siguen creyendo que aparecen en Spider-Man: No Way Home... la respuesta, ya está en los cines