Marvel ha cambiado el final de Wandavision... ¿para incluir a Doctor Strange?

Casi cuatro meses después de que Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) concluyera, Marvel ha decidido dar una sorpresa a los espectadores modificando la secuencia post-créditos de de al serie protagonizada por Elisabeth Olsen y Paul Bettany para incluir algo que ha hecho saltar todas las alertas del fandom.

Al final de la serie, después de que el asunto de Westview se resolviera, de que Agatha Harkness fuera derrotada y de despedirse de sus dos hijos y de su amado Visión, la serie mostró cómo Wanda Maximoff se retiró a una idílica cabaña a orillas de un lago y al pie de las montañas.

Lo que parecía un bucólico descanso para Maximoff... en realidad no era tal. Y es que, aunque Wanda apareciera tranquilamente sentada en su porche tomando una reconfortante taza de té, la ya Bruja Escarlata no está allí de vacaciones.

Utilizando una técnica similar a la que ya exhibió el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, Wanda se ha desdoblado y en su proyección astral múltiple está examinando de cabo a rabo todos los secretos del Darkhold, el Libro de los Condenados que guardaba Agatha en su sótano. Su objetivo no es otro que seguir conociendo más sus poderes para, más pronto que tarde, recuperar a sus hijos y la familia que le fue arrebatada.

Recientemente, algunos fans se han dado cuenta de que la secuencia en cuestión ha sido sutilmente modificada. El estudio ha decidido cambiar la gama de colores de esta escena por una levemente más oscura y ha alterado digitalmente algunos elementos del paisaje. Pero lo más reseñable de todo es que ha incluido lo que parece ser una silueta translúcida descendiendo a través de la cordillera hasta donde se encuentra Wanda.

Este añadido ha hecho pensar a muchos que es ni más ni menos que el Doctor Strange volando en su forma astral quien ha sido insertado en el metraje. La teoría tiene como base que el propio Kevin Feige reconoció que Benedict Cumberbatch, quien da vida al Hechicero Supremo, rodó un cameo que finalmente fue descartado del final de la serie.

A esto se suma que los títulos de crédito del capítulo han sido modificados para acreditar a Michael Giacchino -cuya música ya sonaba en la versión inicial de la escena que se emitió en marzo- como compositor del tema musical del Doctor Strange, lo que vendría a confirmar que el personaje está presente de algún modo.

El estudio señaló que Wandavision sería la primera entrega de una especie de trilogía dentro del Universo Cinematográfico Marvel que estaría también compuesta por Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Mulitverse of Madness. Varios fans han apuntado que la escena habría sido modificada para que encajara con algo que el estudio piensa incluir en sus futuros proyectos.

La teoría de que podría haber una versión extendida de esta secuencia en otro proyecto cobra sentido si se tiene en cuenta que también se han alterado elementos sutiles del paisaje. Estos cambios podrían haberse realizado para que la escena encajase con un posible decorado que haya sido utilizado en metraje filmado posteriormente.

Hay incluso quienes han querido ver una conexión entre que la acción transcurra en una cabaña en un bosque y que la secuela de Doctor Strange esté dirigida por Sam Raimi, quien desde Posesión Infernal ha usado con frecuencia este escenario en sus películas.

Sea cual sea la intención de Marvel con esta modificación, lo cierto es que el estudio ha sentado un precedente con este cambio. Los fans tendrán que revisar cada cierto tiempo las series ya estrenadas en la plataforma, ya que la Casa de las Ideas ha convertido su contenido en algo vivo susceptible de ser alterado según cambie su propio canon.