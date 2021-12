Spider-Man: No Way Home revela quién es el nuevo Hechicero Supremo de Marvel

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: Sin Camino a Casa') ya ha llegado. El que aspira a ser el gran fenómeno cinematográfico del año viene cargado de novedades relacionadas con el multiverso. Y aunque, principalmente, su trama gira en torno a los villanos y el spiderverso, la cinta también ha seguido revelando algunas consecuencias del Lapso provocado por Thanos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque los fans estaban deseosos por saber si iban a estar presentes los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, tampoco hay que perder de vista todo lo referente a otros personajes del UCM. Cabe recordar que 'No Way Home' continúa explorando las consecuencias del Lapso, el periodo de cinco años en el que la mitad de los seres vivos del universo desaparecieron tras el chasquido de Thanos en 'Infinity War' y que regresaron tras el chasquido de Hulk en 'Vengadores: Endgame'.

Y, claro, no hay que olvidar que, tras llorar amargamente a los desvanecidos, en esos cinco años de ausencia el resto de supervivientes siguieron con su vida. Algo que también hicieron los propios Vengadores. Así, debido a que el Doctor Strange fue uno de los afectados por el 'snap' o Decimación, el Sanctum Santorum se quedó sin su Hechicero Supremo. En 'No Way Home' se explica que su puesto fue tomado por Wong, el protector de los libros de la biblioteca del santuario.

Wong no se vio afectado por el chasquido y al ser el mago de más alto rango que sobrevivió a la purga de Thanos, fue nombrado el Hechicero Supremo, puesto que aún osteta en 'No Way Home', a pesar del regreso del Doctor Strange, el cual considera que aún no ha recuperado la posición por un "tecnicismo".

No obstante, todo indica que Wong será Hechicero Supremo, al menos, hasta el estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', un filme en el que el personaje de Cumberbatch tendrá que hacer frente a un multiverso desatado y en pleno caos. Contará con la ayuda de la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen y con América Chávez, superheroína interpretada por Xóchitl Gómez cuyo poder es el de abrir portales a otras realidades, lo que puede resultar fundamental para la trama del filme que llegará a los cines el 6 de mayo del año que viene.