What If 1x04 con Doctor Strange Supreme desata la locura fan: "Lo mejor que ha hecho Marvel"

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

'¿Qué pasaría si...? (What If...?)' sigue maravillando con cada nuevo episodio. El cuarto capítulo de la primera temporada ha estado centrado en el Doctor Strange y los fans ya lo han coronado como el mejor no solo de la ficción de animación de Disney+, sino incluso todo el conjunto de producciones del Universo Cinematográfico Marvel. "Es brillante, lo mejor que han hecho", compartía un fan en redes sociales.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El 1x04 reimagina qué hubiera pasado si en la fatídica noche del accidente de tráfico que tuvo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) hubiera muerto la doctora Christine (Rachel McAdams), su gran amor.

La pérdida de su amada provoca que el Hechicero Supremo termine usando su poder y el Ojo de Agamotto (la Gema del Tiempo) para intentar revertir su muerte, ignorando las advertencias de la Anciana (Tilda Swinton), pues el deceso de Christine fue un Punto Absoluto del Tiempo, un hecho inamovible e inalterable que de no tener lugar destruirá todo el universo.

Pero Strange no se resigna a dejar ir a su gran amor, y tras investigar en los Libros Perdidos de la Biblioteca de Cagliostro, comienza a acumular poder, absorbiendo seres místicos, para ser capaz de deshacer ese hecho presuntamente inalterable. Después de años robando el poder de otras criaturas, la mayoría terribles, su capacidad es tal que inicialmente lo consigue... pero eso no evita que Christine, como el resto del universo, acabe desapareciendo.

El convertir al Doctor Strange en un villano que hace desaparecer su realidad ha cautivado al público, que no ha dudado en aplaudir este capítulo a través de las redes sociales. "El mejor hasta ahora y, técnicamente, el único con un final tan trágico. Deja mucho potencial", escribía un fan en Twitter. "Ha sido desgarrador y muy intenso", comentaba otra seguidora.

Watched #WhatIf Episode 4 :



The Best so far and technically the only one with Tragic ending. Theoretical potential of #DoctorStrange is always higher than any other #MCU Superhero and thats what it used. Superb visuals, fantastic engaging storyline and logical and moral ending. pic.twitter.com/2UZtvHOd7i — $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 1, 2021

For Me this Is the Best Scene in the Episode.. When Doctor Strange Realized and Begged to the Watcher To Save this Universe and Christine...#WhatIf #WhatIfMarvel #DoctorStrange pic.twitter.com/nJSpvcio4x — Suvasish Dattaa/AKA/ Hypocrites Banger :’ (@SuvasishDutt669) September 1, 2021

Que satisfacción el salir de clases y llegar a ver el nuevo episodio de #WhatIf Supongo que habrá que esperar#DoctorStrange pic.twitter.com/B5Fv6BX8yP — Ecatepec_Geek 🇲🇽 (@GeeksinNOMbre) September 1, 2021

El capítulo #DoctorStrange en #WhatIf es genial, multiverso en su máxima expresión pic.twitter.com/TG8CGY0Tds — El Guante De Thanos #DoctorStrange (@EGDeThanos) September 1, 2021

Hay fans que ya plantean que esta variante malvada del Hechicero Supremo podría aparecer en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' como gran villano al que el Strange perteneciente a la realidad del UCM debe derrotar.

"Veo posible hasta dos películas", decía otro seguidor. Y es que, después de que 'Loki' abriese la caja de Pandora del multiverso, todo es posible. Eso sí, trascienda o no más allá del episodio, el consenso del fandom es que 'What If' ha vuelto a superarse con una nueva entrega.