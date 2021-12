Así prepara el final de Spider-Man No Way Home las bases de Spider-Man 4

Así prepara el final de Spider-Man No Way Home las bases de Spider-Man 4 - SONY PICTURES

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

Además de arrasar entre el público y batir récords en taquilla, 'Spider-Man: No Way Home' marca también el fin de un ciclo para el superhéroe arácnido. Amy Pascal, productora de Sony y de la saga protagonizada por Tom Holland, ya ha revelado que esta tercera entrega ha sentado las bases de la cuarta cinta en solitario del personaje y lo que vendrá en la ya confirmada nueva trilogía.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una entrevista concedida a The New York Times, la productora ha hablado sobre lo importante que será para la cuarta entrega y, por ende, para la futura trilogía el que Spider-Man tenga que comenzar prácticamente desde su cero todo su recorrido, esta vez completamente a solas, al no poder contar con su mentor, Iron Man, o su tía May.

"Ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca antes le has visto tomar. Es un sacrificio. Y eso nos da mucho con lo que trabajar en la próxima película", declaró Pascal, recordando que esto afectará también a las sucesivas entregas que tenga la franquicia en solitario del Hombre Araña.

Tiene mucha lógica lo que declara Pascal. Con el hechizo del Doctor Strange completamente fuera de control al final del filme, Peter Parker solo ve una solución para evitar que el caos multiversal cause daños irreversibles: que todo el mundo olvide su identidad. Y cuando se dice todo el mundo, eso incluye a MJ, Ned y el resto de superhéroes del UCM.

No Way Home termina así con Peter rehaciendo su vida a solas, pues ni su novia ni sus amigos lo recuerdan y el conjuro no ha revertido la muerte de su tía May, asesinada a manos del Duende Verde. Sin que nadie sepa de su existencia, el joven se instala a vivir solo en un pequeño apartamento, lo que muestra que la siguiente entrega podrá verse a un superhéroe mucho más adulto, sin esa red de amigos, familiares y compañeros que tuvo anteriormente.

Evidentemente, esto deja vía libre para que Sony y Marvel, que ya trabajan activamente en la cuarta entrega, reconfiguren completamente al superhéroe, abriendo muchas posibilidades para la trama de la siguiente película, la cual ya está desarrollo, según confirmó Kevin Feige al mismo medio estadounidense.

Este reinicio dentro de la franquicia hará que Spider-Man explore nuevos caminos, al ser un superhéroe no solo anonímo, sino ahora totalmente solitario, pues no contará con ayuda externa, lo que abre la puerta a una trilogía más en la línea de la que vivió Tobey Maguire y las dos entregas de la de Andrew Garfield.