Guionista de Doctor Strange 2 explica el destino de Bruja Escarlata al final de la película

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

El estreno de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' en Disney+ este pasado 22 de junio ha provocado un interés renovado en la cinta dirigida por Sam Raimi. Con la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen convertida en la antagonista del Hechicero Supremo de Benedict Cumberbatch, son muchos los fans que están preocupados con su destino tras este largometraje. Su guionista, Michael Waldron, se ha pronunciado al respecto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como bien saben los seguidores que vieron el filme, Wanda Maximoff decidió sacrificarse para destruir el Darkhold en todos los universos del multiverso. Tras corromperse al abrir el Libro de los Condenados, la Bruja tiene un momento de lucidez que le ayuda a ver en lo que se ha convertido, de ahí que decida exterminar el último grimorio oscuro y así evitar que cualquiera de sus variantes pueda volver a corromperse.

Supuestamente, Wanda murió después de que le cayesen los escombros de la montaña Wundagore, aunque una nube de humo rojo provocó que el fandom se pregunte si, realmente, la Vengadora pereció o si regresará en un futuro en la saga. Aprovechando que la película está en Disney+, Waldron ha querido hablar sobre el destino de la Bruja Escarlata, así como también defender su visión de cómo la superheroína ha pasado a ser una supervillana.

"Creo que eso [creer que está muerta o no] depende de la interpretación. Hizo algún tipo de acto de sacrificio que destruyó el Darkhold en todos los universos, significa que está protegiendo a las otras variantes de Wanda, para evitar que sea seducida de nuevo por el Libro de los Condenados. Si ha fallecido o no, está por ver. Sé lo que es querer con locura a un personaje y no querer que se marche, así como odiarlo cuando hace cosas malas. Pero eso es parte de la diversión de observar y dejarse llevar por lo que venga", declaró el guionista a Variety.

WALDRON DEFIENDE DEL CAMBIO A VILLANA DE WANDA

Waldron puso en valor su visión sobre cómo ha actuado Wanda tras lo que vivió en 'Bruja Escarlata y Visión', la serie que dio inicio a la Fase 4 del UCM. "No, no hubiera deseado que 'WandaVision' hubiera hecho algo diferente. No cambiaría nada de lo que hicieron. Mi interpretación de la ficción es que confronta su dolor y deja ir a las personas que tiene bajo su dominio, pero no creo que necesariamente haya curado del todo sus heridas emocionales en la serie", defendió el guionista.

"Tampoco creo que la ficción haya resuelto su ira. Tal vez haya podido despedirse de Visión, pero no lo hizo de sus hijos. Creo que todos sus problemas por resolver es de lo que se aprovecha el Darkhold cuando se lo arrebata a Agatha. También, hay que recordar la advertencia de esta. En la escena final de 'Bruja Escarlata y Visión', ella comete el error de abril el libro y comenzar a leerlo. Es el Darkhold lo que alimenta su deseo de tener esos hijos, de tenerlos de verdad. Así fue como llegué a esa conclusión, tenía sentido para mí y para nuestro equipo a la hora de construir la historia", continuó.

Realmente, Waldron no confirma ni desmiente si Wanda ha muerto o no. Tiene lógica que no haya revelado cuál ha sido el destino de la superheroína, dado que será un as en la manga que se guarde Kevin Feige como presidente de Marvel Studios, tanto para su posible regreso como para cerrar definitivamente su trama.

Recientemente, surgió el rumor que apunta a una película en solitario para el personaje encarnado por Elizabeth Olsen. Por otro lado, la Casa de las Ideas prepara una serie de Wonder Man, quien en los cómics conquistó el corazón de la Bruja Escarlata, lo que significa que hay muchas probabilidades de que Wanda reaparezca en la saga.