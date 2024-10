Filtrada la fecha de rodaje de Spider-Man 4

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el dramático final de No Way Home, Spider-Man 4 abrirá una nueva y muy distinta etapa en la vida de Peter Parker. Nuevas informaciones parecen haber puesto al descubierto cuándo arrancará el rodaje de esta cuarta entrega con Tom Holland encarnando una vez más al intrépido trepamuros.

Los últimos rumores indicaban que Destin Daniel Cretton, artífice de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, será quien, a la espera de que Marvel confirme oficialmente su fichaje, dirija Spider-Man 4. Holland aseguró no hace mucho a Deadline que "los mejores de la industria" estaban ya trabajando para dar forma a la historia.

Dicho esto, parece que ya se sabe cuándo comenzará su producción. Según ha comentado Daniel Ritchman, el 25 de mayo de 2025 comenzará a filmarse la cuarta película de Spider-Man en Reino Unido y finalizará en octubre. Además, Holland comenzará a rodar sus escenas en Vengadores: Doomsday a comienzos de año.

La cinta y su siguiente entrega, Vengadores: Secret Wars, estarán marcadas por el regreso de Robert Downey Jr. al UCM, aunque será como su nuevo villano: Víctor Von Doom. También supondrá la vuelta de Joe y Anthony Russo a Marvel Studios como directores tras Vengadores: Infinity War y Endgame.

Por otra parte, MyTimeToShineHello ha comentado en su cuenta de X que la Casa de las Ideas intentó que Spider-Man apareciese junto a Daredevil en Born Again. Pero al parecer, Sony solo les ha permitido emplear al personaje en las nuevas entregas de los Vengadores.

