Filtrado el revelador título de Spider-Man 4

Tom Holland regresará como Peter Parker en la cuarta entrega de Spider-Man. Y nuevas informaciones parecen haber puesto al descubierto el tan inesperado como revelador título que llevará la película.

Tras el dramático final de No Way Home, con la muerte de su tía May (Marisa Tomei) a manos del Duende Verde (Willem Dafoe) y sin que nadie recuerde quién es, Spider-Man 4 supondrá un nuevo capítulo en la vida de Peter Parker. No hace mucho se dio a conocer que Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, era quien tenía más papeletas para dirigir el filme, aunque Marvel y Sony no han confirmado todavía su fichaje.

Los últimos rumores indicaban que el filme, que podría suponer el comienzo de una nueva trilogía, arrancará su producción a fines de mayo de 2025. Y, Holland aseguró a Deadline en recientes declaraciones que "los mejores de la industria" estaban trabajando para dar forma a la historia.

Según ha dejado caer ahora Cryptic HD Quality en su cuenta de X, la cinta llevará por título Spider-Man: King in Black (Spider-Man: Rey de Negro). Esto parece sugerir que Knull, el cruento dios de los simbiontes, quien antes debutará en Venom: El último baile, que llegará a los cines el próximo 25 de octubre, será el gran villano al que deba hacer frente el héroe arácnido.

Take this with a grain of salt, but I’ve heard the next Spider-Man movie might be titled Spider-Man: King in Black. pic.twitter.com/AX62AYEoY1 — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) October 2, 2024

Por tanto, es lógico asumir que, de ser así, el letal simbionte alienígena de Tom Hardy también irrumpirá en el filme. Pero, lo cierto es que, hasta ahora, ni Kevin Feige ni Amy Pascal, responsable del spiderverse de Sony, se han pronunciado al respecto.

Por otra parte, no se debe olvidar que la trama de Venom 3 estará estrechamente vinculada a los eventos de No Way Home, por lo que es posible que Spider-Man 4 termine reuniendo al fin a Peter Parker y Eddie Brock en la gran pantalla. Las informaciones más recientes sugieren que la cinta, cuyo libreto será firmado por Chris McKenna y Erik Sommers, comenzará a rodarse el año que viene. Aunque no hay fecha de estreno confirmada, se espera que llegue a las salas a finales de julio de 2026.

Esto situaría la película entre Vengadores: Doomsday y su secuela, Secret Wars, que, dirigida por Joe y Anthony Russo, quienes ya dirigieron las dos anteriores entregas de la franquicia, verá a Robert Downey Jr. encarnando al siempre temido regente de Latveria, Víctor Von Doom. Además, la cuarta entrega del arácnido estará marcada por dos importantes ausencias: la de MJ (Zendaya), el interés romántico de Peter, y su mejor amigo, Ned Leeds (Jacob Batalon), quienes, tras el conjuro de Stephen Strange en No Way Home, terminaron olvidando quién es Peter, y, por tanto, su identidad secreta como Spider-Man.