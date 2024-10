Andrew Garfield vuelve como Spider-Man... Con una condición

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home trajo de vuelta a Tobey Maguire y Andrew Garfield, que aparecieron junto a Tom Holland para sorpresa de los fans. Parece que Garfield podría volver al Universo Cinematográfico Marvel, pero el actor ha puesto una condición.

En una entrevista con Esquire, al actor le preguntaron si estaría dispuesto a volver al UCM. "Sin duda, volvería al 100 por 100 si fuera lo correcto, si fuera algo enriquecedor culturamente, si hubiera una gran idea o algo que no se haya hecho antes y que sea único, extraño y emocionante... y a lo que le puedas puedas hincar el diente. Adoro a ese personaje y me trae alegría. Si parte de lo que traigo es alegría, entonces yo también seré feliz", declaró.

Los rumores sobre el posible regreso de Garfield han ido en aumento. Según My Time To Shine Hello, Andrew Garfield ya ha firmado para aparecer en dos películas más del UCM. Además, también se dice que hay planes para que Garfield se una a Tom Holland en Spider-Man 4. Supuestamente, los personajes de Garfield y Maguire formarán equipo con Holland y Venom (Tom Hardy) para derrotar a Knull.

Además, en la entrevista con Esquire, Garfield confesó que, después de que The Amazing Spider-Man 3 no saliera adelante, volver al personaje supuso una alegría para él. "Fue realmente curativo para mí", admitió sobre su regreso.

Durante las últimas semanas han surgido diversos rumores sobre Spider-Man 4, ya que según The Hollywood Reporter, el director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Destin Daniel Cretton, será el realizador de Spider-Man 4, mientras que Chris McKenna y Erik Sommers se encargarán del guion. El medio también aseguró que está previsto que Spider-Man 4 comience a filmarse en 2025, lo que podría establecer una ventana de lanzamiento para 2026 o 2027. Esto sugiere que Spider-Man 4 podría llegar hacia el final de la saga del Multiverso.