Marvel ya tiene lista su Juego de Tronos

Matt Murdock (Charlie Cox) y Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) volverán a cruzar sus sangrientos caminos en Daredevil: Born Again, que llegará en marzo de 2025 a Disney+. Y a meses de su estreno, su productor, Brad Winderbaum, ya avisa que la nueva serie de Marvel Studios será "violenta", "compleja" y "aterradora" y pone como ejemplo la aclamada Juego de Tronos.

No hace mucho, D'Onofrio aseguraba que Born Again distaba de ser una ficción más edulcorada y menos ruda que las tres temporadas de Daredevil en Netflix. "Hay algunas cosas en esta serie en las que vamos mucho más lejos que en la original. Hay una cosa en particular que hace mi personaje y que no puedo creer que llegase al montaje final", confesaba en recientes declaraciones a Rotten Tomatoes.

Algo que también ha corroborado el productor de la serie, Brad Winderbaum. Y lo ha hecho equiparándola con el violento y desgarrador universo de Juego de Tronos, la serie de HBO basada en el universo literario de fantasía creado por George R. R. Martin, a su paso por el programa On The Red Carpet Storytellers Spotlight.

"Imaginad si la ciudad de Nueva York fuese tan compleja, problemática y aterradora como el mundo de Juego de Tronos", soltó Winderbaum sobre la densa atmósfera que envolverá a Born Again. Y es que, en el hogar del también llamado hombre sin miedo, operan fuerzas que aspiran a controlar por completo la ciudad que protege.

"Todas estas fuerzas compiten por el control; puede ser esperanzador en ocasiones, realmente violento a veces y oscuro, pero también existe la luz al final del túnel si puedes luchar por ella", sentenció el ejecutivo de Marvel Studios.

Por otro lado, los seguidores marvelitas también pudieron disfrutar de un suculento adelanto que rebasó sus expectativas en la pasada D23 Expo, que no tardó en filtrarse y el cual ya parecía marcar el crudo, sombrío e intenso tono que mantendrá la ficción.

Daredevil: Born Again, que contará con la friolera de 18 episodios posiblemente dividos en dos entregas, también recuperará a otros apreciados personajes de la serie original de Netflix, como son Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson) y Bullseye (Wilson Bethel). Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci y Hunter Doohan completan el reparto de la ficción, que contará con Dario Scardapane como showrunner.