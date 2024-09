Anthony Mackie: "Capitán América 4 es mejor que cualquier película de Tom Holland"

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el 14 de febrero de 2025. Y su protagonista, Anthony Mackie, asegura que la película es mucho mejor que cualquiera de las protagonizadas por Tom Holland como Spider-man.

Tras Falcon y El Soldado de Invierno, Mackie volverá a encarnar a Sam Wilson en la cuarta entrega del centinela de la libertad. A su reciente paso por The Official Marvel Podcast, el actor, ahora nuevo Capitán América del UCM, abordó cómo será su regreso en la cinta de Julius Onah.

"Bueno, él es el Capi. Por fin. Ahora lo veremos liderando misiones por su cuenta e intentando encontrar su lugar en el mundo", dejó caer Mackie. "Esto es mucho mejor que cualquiera de las películas de Tom Holland. ¡Y tengo a Harrison Ford!", comentó en tono humorístico el actor.

Con estas palabras, Mackie le ha devuelto al fin la puya que Holland le dedicó en 2018. Y es que, como los más entusiastas recordarán, ese mismo año, ambos asistieron al panel de la ACE Comic-Con presentado por Kevin Smith.

En un momento dado, el protagonista de Capitán América 4 confesó no haber visto Homecoming, la primera entrega de su compañero como Spider-Man. Fue entonces cuando Holland le soltó con gran sorna: "Yo no he visto la película de Falcon... espera, que no existe", a lo que Mackie respondió en aquel momento: "Bien jugado".

Evidentemente, aunque ahora haya encontrado el momento de devolverle el dardo a Holland, se trata de una sana rivalidad entre ambos actores del UCM. De hecho, tanto Mackie como Holland han reiterado en varias ocasiones que son grandes amigos.

Por otra parte, Mackie también ensalzó el trabajo de Danny Ramírez (Top Gun: Maverick), quien interpretará a Joaquín Torres, el nuevo portador del manto y alas de Falcón en Capitán América 4. "Siento que aporta una energía totalmente nueva al Universo Marvel", aseguró el actor.

Otro de los alicientes, fuera de toda duda, es el esperado debut en el UCM de Harrison Ford, tomando el relevo del fallecido William Hurt como Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, un personaje poderoso no solo por ser presidente de los Estados Unidos, sino también por convertirse en el descomunal Hulk Rojo. El actor que diera vida a personajes tan icónicos como Han Solo en la saga de Star Wars o Indiana Jones habló maravillas de su paso por Marvel durante la pasada Comic-Con de San Diego.

"Es algo totalmente diferente, ¿no? Libre de algunas limitaciones normales a la imaginación. Es encantador y divertido. La gente con la que trabajé es fantástica. El director, Julius Onah, hizo un trabajo estupendo. Es muy divertido trabajar con el Sr. [Anthony] Mackie. Nos lo pasamos muy bien. Me lo pasé muy bien", le revelaba recientemente a ScreenRant.

Capitán América: Brave New World también cuenta en su reparto con Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, el luchador de la WWE Seth Rollins, Shira Haas y Liv Tyler, que volverá a encarnar a Betty Ross.